RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Maschinist bei Accident gestuerwenTGV mat Camion am Pas-de-Calais kollidéiert

RTL Lëtzebuerg
Am Norde vu Frankräich ass et zu engem schwéieren Zuchaccident komm. En TGV ass mat engem Camion vun der Arméi kollidéiert. Eng Persoun ass ëm d'Liewe komm.
Update: 07.04.2026 12:01
Police a Pompjeeë sinn um Accident op der Plaz, de Maschinist ass beim Accident de 7. Abrëll ëm d'Liewe komm.
© AFP

Den Accident war um Dënschdegmoien am Pas-de-Calais, tëscht Béthune a Lens. En TGV, deen ënnerwee war vun Dunkerque op Paräis, ass op enger Barrière mat engem Camion kollidéiert. De franséische Gewerkschaftler Fabien Villedieu huet op X geschriwwen, et wier e Convoi vun der Arméi, wou ee Gefier an der Barrière hänke bliwwe wier.

Firefighters stand on a road after a collision at a level crossing between a TGV train and a lorry between Bethune and Lens, in Bully-les-Mines, in the Pas-de-Calais region, northern France on April 7, 2026.
© AFP

Am Zuch waren iwwer 200 Passagéier. Bei der Kollisioun ass de Maschinist ëm d’Liewe komm, zousätzlech goufen op d’mannst 27 Persoune liicht blesséiert. Och de Camionschauffer gouf beim Accident blesséiert.

De Schinneverkéier an der Regioun war staark beaflosst. Aenzeie soten, datt d’Autoritéite séier op der Plaz waren, fir sech e Bild vun der Situatioun ze maachen.
Eng Enquête soll elo klären, wéi et genee zu der Kollisioun komm ass an ob d’Sécherheetsreegele respektéiert goufen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.