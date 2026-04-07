RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vente vu Goodyear-Pneuen am InternetFeelerhaft Camionspneuen nach nei ze kréien ?

Michèle Sinner
D'Sophie Rollet huet en oppene Bréif un d'Responsabel vu Goodyear geschriwwen. Si huet op engem georgeschen Internetsite nei Camionspneuen entdeckt, déi allem Uschäin no aus der Serie Marathon LHS2+ sinn, also där Serie Pneuen, déi zu Colmer-Bierg produzéiert goufen an déi internen Ënnerlage vu Goodyear no, Honnerte méi oder manner schlëmm Accidenter an Europa provozéiert hunn.
Update: 07.04.2026 11:46
© RTL Archiv

De Mann vum Sophie Rollet war 2014 bei esou engem Accident gestuerwen. Zanterhier enquêtéiert d’Wittfra iwwer d’Ursaach vun dësem an aneren Accidenter, déi duerch geplatzte Camionspneuen ausgeléist goufen. Duerch hir Efforte koum et 2025 zur Mise en examen vu Goodyear zu Besançon, wou de Parquet verschidden déidlech Accidenter zesummegeluecht huet. Dat wéinst Homicide involontaire, Blessures involontaires an Täuschung an hire Geschäfter, sou wéi iwwer d’Qualitéit vun hirem Produit.

Op engem georgeschen Internetsite konnt een nach Pneue vu Goodyear vun der Serie Marathon LHS2+ kafen.
© Screenshot Sophie Rollet

Eng Expertis huet gewisen, datt d’Pneuen e Produktiounsfeeler hunn. Ma Goodyear huet ni e Sécherheetsrappell gemaach. Amplaz hu si vun 2013 un e fräiwëllege kommerziellen Austauschprogramm ugebueden. De leschte Mount hat Goodyear der Noriichtenagence AFP gesot, datt an der Suite vun dem fräiwëllege Programm an op Basis vum Liewenszyklus vun engem Pneu, keng Pneue méi aus der Serie, déi de Programm couvréiert hat, am Ëmlaf wieren.

D’Decouverte vum Sophie Rollet widdersprécht där Duerstellung. Si konnt eng Commande vun zéng neie Pneue bis virun de Paiement komplettéieren, ouni datt si eng Feelermeldung kritt hätt, datt dës Pneuen net disponibel wieren. Si rifft dowéinst déi Responsabel vu Goodyear dozou op, weider Demarchen ze ënnerhuelen, fir d’Pneuen aus dem Verkéier ze zéien.

Virun zwee Joer haten déi Responsabel vum Ilnas (dem Institut, dat fir d’Norméierung, d’Akkreditéierung an d’Sécherheet vu Produiten a Servicer zoustänneg ass), gesot, wann et e Sécherheetsprobleem op Basis vun engem Produktiounsfeeler ginn hätt, hätt Goodyear missen e Sécherheetsrappel maachen.

RTL huet bei Goodyear nogefrot, wéi vill Pneuen duerch déi fräiwëlleg Programmer agesammelt goufen a wat d’Firma ënnerhëlt, fir sécherzestellen, datt keng méi am Ëmlaf sinn.

Oppene Bréif vum Sophie Rollet

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.