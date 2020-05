VW muss senge Clienten an Däitschland, déi vum Ofgasskandal betraff sinn, grondsätzlech Schuedenersatz bezuelen.

An engem éischten Urteel am Prozess ëm de VW-Ofgasskandal huet den däitsche Bundesgerichtshof den Diesel-Fuerer de Réck gestäipt. Zéngdausende Clienten an Däitschland kënnen hiren Auto zeréckginn an hu grondsätzlech e Recht op Schuedenersatz. Op de Kafpräis vum Auto muss ee sech awer déi zeréckgeluechte Kilometer urechne loossen.

D'Oberlandesgericht Koblenz (OLG) hat de VW-Konzern wéinst "bewusster Täuschung" verflicht, dem Keefer vun engem VW Sharan ronn 25.600 Euro plus Zënsen ze rembourséieren. De Mann hat argumentéiert, de Reklamme vertraut a gegleeft ze hunn an e propperen Auto kaf ze hunn. Béid Säite si géint d'Koblenzer Urteel an Appell gaangen. De Keefer hat am Joer 2014 knapp 31.500 Euro fir säin Auto bezuelt a wollt déi ganz Zomm erëmkréien, VW dogéint wollt näischt bezuelen. Den Autoshiersteller huet argumentéiert, dass een d'Gefierer zu all Moment konnt notzen an dem Client wär kee Schued entstanen.

Opgeflu war de Skandal iwwert déi illegal Ofgastechnik bei Millioune VW-Gefierer am Hierscht 2015. Dobäi koum eraus, dass d'Stéckoxid-Emissioune beim Motortyp EA189 méi héich waren, wéi den Test erginn hat.

VW-Donnéeën no stinn nach ëm 60.000 Prozesser a ganz Däitschland op.