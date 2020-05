De groussen Impakt vun der Corona-Kris op den Automobil-Secteur confirméiert sech, wéi de Statec am Konjunkturflash mellt.

An de Méint Mäerz an Abrëll wier d’Zuel vun neien Immatrikulatiounen hei am Land ëm gutt 65% an de Keller gaangen, am Verglach zu de leschte Joren, schreift de Statec.

Dat ass eng Baisse, déi een u sech an der ganzer Eurozon observéiert huet, an déi et bis ewell um europäeschen Autosmarché zanter dem 2. Weltkrich net gouf.