Dësen Datum ass en Donneschdeg de Moien offiziell matgedeelt ginn.

Vum 13. Dezember moies 10 Auer u fiert den Tram fir d'éischte Kéier vun der Luxexpo bis op d'Stater Gare. Et ginn dann am Ganze 4 nei Statiounen: Hamilius, Place de Metz, Paräisser Plaz an d'Stater Gare. Nieft der Stäreplaz kommen dann 2 weider grouss Pôles d'échange derbäi, nämlech um Hamilius an op der Gare. Dat huet de Mobilitéitsminister François Bausch den Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz annoncéiert.

Tram/Reportage Annick Goerens

Deemno konnt den Timing agehale ginn, trotz dem forcéierte Stopp tëscht Mëtt Mäerz a Mëtt Abrëll duerch de Coronavirus-Lockdown. Op dem neien Tronçon fiert den Tram ouni eng elektresch "Oberleitung", mee mat der Technik vum sougenannten „Biberonnage", wou d'Tram kann tëscht de Statioune fueren a kompletter Autonomie. Op de Statioune selwer luet sech d'Rame dann iwwer de Buedem nees op.

Duerch dës nei Tram-Streck wäerten och d'Busser reorganiséiert ginn, sou dass vill manner Busser am Stad-Zentrum wäerten ënnerwee sinn an déi ganz Mobilitéit kéint anescht organiséiert ginn, erkläert d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer. Et géing méi Raum an der Stad entstoen an doduerch och méi Liewensqualitéit.

12 nei Tram-Chauffeure wäerten iwwerdeems agestallt ginn, fir dësen zousätzleche Service ze garantéieren, erkläert den Direkter vu Luxtram, den André von der Marck. D'Aarbechten an der Avenue de la Liberté an op der Garer Plaz sollen am Fréijoer nächst Joer ofgeschloss ginn. D'Paräisser Plaz an d'Place de Metz sollen dann am Summer 2021 ofgeschloss ginn.

Am Dezember 2017 ass den Tram a Betrib gaangen. Fir d'éischt bis d'Rout Bréck, duerno vu Juli 2018 u bis op d'Stäreplaz. Bis Enn dës Joers wäert een da kënne vun der Luxexpo bis op d'Stater Gare fueren. Bannent den nächsten 3 Joer soll den Tram-Reseau net nëmme bis op d'Kockelscheier, ma och bis op de Findel ausgebaut ginn. Dat sinn 3,9 Kilometer Schinne vum Kierchbierg aus, déi da bis Enn 2023 sollen installéiert ginn.