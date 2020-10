An den nächste Woche gëtt et dann och 4 ëffentlech Versammlungen, wou den Tram a säi multimodale Kontext erkläert ginn.

A 14 Minutte vun der Cloche d'Or bis an den neie Quartier Alzette, an der Entrée vun Esch-Uelzecht. 2028 soll dat dank dem séieren Tram méiglech sinn.

Quantesprong, Paradigmewiessel, Challenge: Wierder, déi de Mobilitéitsminister François Bausch de Mëttwoch de Mëtteg gebraucht huet. Iwwer jidder Politesche Wëllen eraus, wier dee Projet virop batter néideg, wéilt een d'wirtschaftlech Entwécklung vum Land net ausbremsen.

De séieren Tram: e soll d'Häerzstéck vun engem neie Verkéierskonzept ginn, dat tëscht den zwou gréisste Stied vum Land.

2028 soll de séieren Tram am bis zu 7-Minutten-Takt, mat 100 Kilometer an der Stonn, Parallelle mat der Autobunn vu Leideleng bis hanner Monnerech-Féiz fueren. Dat séierst stéck um Tronçon vun der Cloche d'Or bis bei den neie Quartier Alzette am Agang vun Esch/Uelzecht.

A spéider, 2035, soll den Tram da laanscht d'Universitéit bis op Bieles bei d'Gemeng fueren.



6 Buergermeeschter souzen e Mëttwoch am Kader vun der Presentatioun mat ëm den Dësch. Stad Lëtzebuerg, Leideleng, Monnerech, Schëffleng, Esch/Uelzecht, Suessem. Hir Gemenge sollen dräifach profitéieren: eng besser Ubannung un den ëffentlechen Transport, manner Stau a méi Liewensqualitéit fir d'Bierger. Op der A4 sinn haut Dag fir Dag bis zu 70.000 Gefierer ënnerwee.

Den Tram, op enger Längt vu 17,5 Kilometer, polariséiert. Ma u sech soll dat Ganzt en Zesummespill vun Tram, Bus, Zuch, Auto a Vëlo ginn.

Enn 2022 wëll de Mobilitéitsminister schonn e Finanzéierungsgesetz virleeën. Käschtepunkt gouf e Mëttwoch kee genannt.

Ma iwwer d'Geld eraus gëtt et dacks zu Lëtzebuerg en anere Problem: d'Prozeduren. Mat hei engem Avantage um éischten Deelstéck. Dee geet d'Streck laanscht d'Autobunn, wou de Staat Proprietär vun enger Majoritéit vun den Terrainen ass.

Offiziellt Schreiwes

François Bausch a présenté le tram rapide et son corridor multimodal entre Luxembourg-Ville et la région Sud (21.10.2020)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics En date du 21 octobre 2020, François Bausch a présenté le projet d'un tram rapide et son corridor multimodal entre Luxembourg-Ville et la région Sud, en présence des édiles d'Esch-sur-Alzette, Leudelange, Luxembourg, Mondercange, Schifflange et Sanem.

«Le développement de notre pays demande une offre de mobilité attractive et performante entre nos deux principaux pôles économiques», a souligné le ministre François Bausch.

En effet, la région Sud ainsi que le Sud-Ouest de la Ville de Luxembourg sont en plein essor. Les échanges humains entre la Luxembourg-Ville et la région Sud vont se multiplier et ceci dans les deux directions.

L'objectif est de rapprocher ces deux pôles par un tram rapide toutes les 7 minutes en heure de pointe avec un temps de trajet de 14 minutes entre la Cloche d'Or et le Quartier de l'Alzette à Esch/Alzette. Le projet comprend 13 nouvelles stations de tram; 17,5 km de tracé dont 10 km à vitesse potentielle de 100 km/h; 5 nouveaux pôles d'échanges; 1 nouveau passage à gibier et presque 20 projets routiers connexes (optimisation des autoroutes, adaptations des échangeurs autoroutiers, apaisement de rues dans les localités adjacentes).

Le nouveau corridor multimodal et le tram rapide ne répondent pas seulement à la congestion chronique de l'A4, mais permettent aux communes de la région Sud de réorganiser la mobilité entière au sein de leurs territoires communaux.

François Bausch est confiant de pouvoir déposer un avant-projet de loi de financement pour les projets précités avant la fin de l'année 2022.

Finalement, le ministre a remercié les communes concernées pour leur bonne collaboration dans ce dossier. Les élus locaux et le ministre conviennent que le tram rapide sera un trait d'union entre les points forts de la région Sud et les atouts de l'agglomération de Luxembourg, comme par exemple la culture, l'enseignement, l'université, la recherche ou encore l'aéroport.