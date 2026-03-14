Background am Gespréich (14. Mäerz)Léon Gloden, Inneminister

Carine Lemmer
E Samschdeg ass den Inneminister Léon Gloden eisen Invité an der Emissioun Background am Gespréich um Radio.
Update: 14.03.2026 06:00

Hien ass zoustänneg fir déi bannenzeg Sécherheet, fir d’Immigratioun an och fir Kommunales. Den Inneminister Léon Gloden ass dëse Samschdeg eisen Invité am Background am Gespréich.

Den CSV-Minister polariséiert reegelméisseg. Vill Leit ënnerstëtze seng méi streng Linn, anerer stéiere sech drun. Mir schwätzen an der Emissioun doriwwer a froen no beim Léon Gloden, wéi et dann elo ëm d’Sécherheet am Land steet. Ob ukrainesch Flüchtlingsmänner wëllkomm sinn oder net. Firwat den Titel “Stad” haut net méi ze kréien ass. A wéini déi méi einfach Prozedure komme fir méi séier ze bauen.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

“Background am Gespréich” leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d’Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik “Radio” bei Emissiounen “Background” wielen.

Am meeschte gelies
FLF nennt Detailer an Affär ëm fréieren Dammen-Nationaltrainer
Konkret Beweiser dofir, datt Dan Santos onpassend Messagë geschéckt huet
Op der Pompel
Weider Hausse beim 98er Bensinn
Télévie-Challenge
Um Freideg gouf nees fir de gudden Zweck an d'Pedalle gedréckt
Video
Fotoen
746 Milliounen Euro
Verwaltungsgeriicht annuléiert Geldstrof fir Amazon
Video
Zuel vun Doudesaffer klëmmt op sechs
Tankfliger vun US-Arméi iwwert dem Irak erofgefall
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
E Kichebrand an zéng Accidenter
D'Secouriste vum CGDIS hunn um Freidegowend 13 Blesséierter versuergt
Et heescht oppassen
Falsch LuxTrust- an CMCM-Messagen am Ëmlaf
Punkt fir Punkt iwwer d'Mindestloun-Debatt
Den héchste Mindestloun an der EU stéisst bei de Logementspräisser u seng Grenzen
Video
0
Aarbechtsminister Marc Spautz
Mindestloun soll mat der Lounentwécklung klammen
Video
Audio
0
No jorelaangem Baustopp
Iechternacher Maartplaz: 23 Wunnengen a Plaz fir Geschäfter a Restauranten
Fotoen
Haut comité pour l’attraction, la rétention et le développement des talents
Chambre des salariés zitt sech zeréck
