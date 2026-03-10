RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Flich aus der Kriseregioun am Noen Osten net betraffD'Pilote vun der Lufthansa a vu Cityline streiken en Donneschdeg an e Freideg

AFP, iwwersat vun RTL
Hannergrond vum Streik ass eng Ausernanersetzung ëm déi betriblech Altersvirsuerg bei der Lufthansa.
Update: 10.03.2026 19:05
Fligere vun der Lufthansa (Symbolbild).
© AFP (Archiv)

D’Passagéier vun der däitscher Fluchgesellschaft Lufthansa musse sech en Donneschdeg an e Freideg drop astellen, dass hir Flich Verspéidung kréien oder esouguer ausfalen. Dat nämmlecht gëllt fir d’Passagéier vun der Fluchgesellschaft Cityline, déi eng Duechtergesellschaft vun der Lufthansa ass. Och d’Cargo-Airline vun der Lufthansa ass betraff.

D’Pilotegewerkschaft “Vereinigung (VC)” huet hir Memberen dozou opgeruff, op dësen zwee Deeg ze streiken. D’Piloten a Pilotinne sollen d’Aarbecht vun en Donneschdeg Mëtternuecht un bis e Freideg 23.59 Auer néierleeën. Hannergrond vum Streik ass eng Ausernanersetzung ëm déi betriblech Altersvirsuerg bei der Lufthansa. An deem Kontext ass schonn den 12. Februar gestreikt ginn. Ma en Dënschdeg huet d’VC kritiséiert, dass et och no dësem Streik keng konkret Offer säitens der Lufthansa ginn hätt. Ënnert dëse Konditioune kéint een net weider verhandelen.

Iwwerdeems huet d’Gewerkschaft ënnerstrach, dass Flich, mat deene Leit aus der Kriseregioun am Noen Osten erausbruecht ginn, net vum Streik betraff wieren.

Um Internetsite vu Luxairport stinn d’Flich vun der Lufthansa - Stand en Dënschdegowend - nach regulär am Planning vun den Arrivéeën an den Departen.

Am meeschte gelies
A13 Richtung Schengen
Accident mat e puer Autoen an engem Camion - 3 Persoune goufe verwonnt
Invité vun der Redaktioun (10. Mäerz) - Dr. Paul Hédo
Mat 14 Joer am Erwuessene-Prisong: "Do ass eppes schif gelaf"
Video
Audio
34
Aarbechtsrechtlech Litigen
"Eng Zort Schweigegeld": Uni huet 23 Transaktiounen an zéng Joer ofgeschloss
Audio
14
Kaddoe mat Valeur bis 150€ ginn an d'Rei
Geplangten Deontologie-Reegele fir Gemengevertrieder ginn deels ze wäit, fënnt de Syvicol
Audio
18
Eng Première zu Lëtzebuerg
Beaufort Knights Girls feieren éischte Championstitel am Äishockey
3
Weider News
E kanadesche Polizist virum US-Konsulat zu Toronto.
D'Police gesäit d'national Sécherheet betraff
Zwee Männer hunn op d'US-Konsulat zu Toronto geschoss
Nei Mesurë presentéiert
EU-Kommissioun wëllt europäesch Léisunge fir propper Energie fërderen
0
Maniff virun US-Ambassade
30 Leit protestéieren an der Stad géint de Krich am Iran
Video
Fotoen
5
Wärend sechs Joer si keng Zich gefuer tëscht China an Nordkorea
No sechs Joer Ënnerbriechung
Tëscht China an Nordkorea fueren erëm Zich
0
Den US-President Donald Trump op enger Pressekonferenz.
Séiert Enn vum Krich am Iran
Hu Schwankungen op der Bourse a beim Pëtrol d'Annonce vum Donald Trump motivéiert?
Audio
6
De franséische President Emmanuel Macron, den Direkter vun der IAEA Rafael Grossi an d'EU-Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen um Nuclear Energy Summit zu Boulogne-Billancourt bei Paräis.
Ursula von der Leyen
D'Atomkraaft an Europa ze reduzéieren, war e "strategesche Feeler"
30
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.