Am Volleksmond als Rout Bréck bekannt, ass et ee Symbol vun eiser Stad. Tëscht 1962 an 1965 gouf d'Bréck "Grande-Duchesse Charlotte" gebaut. Am Oktober 1966 ass se fir de Verkéier opgaangen. 1989 gouf d'Stole Bréck eng éischte Kéier nei ugestrach. Den Ament gëtt nees dru geschafft. Am spéide Fréijoer d'nächst Joer sollen d'Aarbechte fäerdeg sinn.

Deels verblatzt, deels bluttrout ass d'Rout Bréck aktuell. No Ulafschwieregkeeten - d'Usträicherfirma goung faillite an duerno koum d'Pandemie - lafen zanter Dezember 2020 nees d'Aarbechten un der Bréck. Et ginn net vill Firmen, déi dës assuréiere kënnen.

Eng Surface vu 50.000 Meterkaree gëllt et unzesträichen. 50 Tonne Faarf ginn dofir gebraucht. Eng spezialiséiert Firma aus der Belsch huet den Optrag fir dës Aarbechte kritt. Eng Dose Leit schaffen am Bauch vun der Bréck.

D'Bréck besteet aus 13 Trançonnen. Dovunner bleiwen der elo nach 3 nei unzesträichen.

Déi nei Faarf, déi opgedroe gëtt, heescht "Kamin Rot". Si gouf schonn 1966 benotzt. Déi nächst 10 Joer däerf d'Faarf un der Bréck net verblatzen.