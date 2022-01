Dans le cadre du projet de l’extension de l’autoroute A3 à 2x3 voies, l’Administration des ponts et chaussées procèdera à partir du mardi 18 janvier aux travaux de préparation et de déboisement, ceci entre la croix de Gasperich et l’aire de Berchem (en alternance dans les deux sens). À partir du mercredi 26 janvier, les travaux seront effectués dans le sens inverse, donc entre l’aire de Berchem et la croix de Gasperich. Les travaux dureront à peu près 4 semaines. Pour des raisons de sécurité, le barrage ponctuel de la bande d’arrêt d’urgence sera nécessaire. Dans un souci de préservation des espaces vitaux et des surfaces boisées, des mesures de compensation sont mises en place. Ainsi, à part la construction d’un passage à gibier, de nouveaux arbres sont plantés sur le talus. La création d’habitats in situ et de substitution du muscardin, ainsi que l’aménagement d’habitats de muscardins sont également réalisés. La mise en place de 180 nichoirs sur tout le tronçon de l’A3 et la transplantation de différentes espèces de la flore sauvage ont d’ores et déjà été effectuées.