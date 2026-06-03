RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

WeltvëlodagDe Grand-Duché baut seng Vëlospiste weider aus

Marlène Clement
An den nächste Jore soll de Vëlosreseau am Grand-Duché weider ausgebaut ginn. Aktuell ginn et ronn 600km Vëlospisten. An den nächste Jore solle pro Joer 20 Kilometer Vëlospisten dobäikommen.
Update: 03.06.2026 19:46
Weltvëlodag 2026
De Vëlosréseau am Grand-Duché soll weider ausgebaut ginn.

Déi Zuel huet d'Ministesch fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, Yuriko Backes, am Kader vum Weltvëlodag e Mëttwoch virun der Press genannt.

Virun deem Hannergrond war och beim Funiculaire bei der Rouder Bréck eng méi lass. Eng Handvoll Acteure waren de ganzen Dag mat Stänn present mam Zil, d'Leit fir de Vëlo ze begeeschteren.  

De Leit de Vëlo méi nobréngen, dat ass och d'Iddi hannert dem Vëlosummer, deen zanter siwe Joer am Grand-Duché organiséiert gëtt. De Vëlosummer leeft dëst Joer vum 18. Juli bis de 16. August. 52 Gemenge maache mat. 14 Circuite ginn uechter d'Land proposéiert. Zejoert hätten 43.000 Leit beim Vëlosummer matgemaach an domat 13.000 méi wéi nach dat Joer virdrun, huet den Delegéierte Minister fir Tourismus Eric Thill ënnerstrach.

An awer traut sech nach laang net jiddereen zu Lëtzebuerg op de Vëlo, wéi eng rezent Ëmfro vum ACL weist. Vun den 3.700 Befroten huet bal d'Hallschent uginn, ni Vëlo ze fueren. Als ee vun den Haaptgrënn gëtt d'Sécherheet genannt. Vun deenen, déi uginn hu Vëlo ze fueren, hat all véierte schonn en Accident mam Vëlo. D'Mobilitéitsministesch appelléiert an deem Kontext un de géigesäitege Respekt am Stroosseverkéier. D'Sécherheet wier eng absolutt Prioritéit a géing mam Ausbau vun de Vëlospisten am Land eropgoen.

E Verspriechen iwwer dat sech ProVelo freeën dierft. Dat eleng geet awer net duer. Dëse Samschden organiséiert d'Associatioun eng Manif an der Stad. Gefuerdert gi méi Sécherheet a besser Infrastrukture fir d'Cyclisten.

Am meeschte gelies
Déidlechen Accident a Kloterhal zu Zolwer
E 37 Joer ale Mann ass 7 Meter an d'Déift gefall a sollt seng Blessuren net iwwerliewen
Fotoen
Sozial Medien
Kylian Mbappé gratuléiert Walfer fir den Opstig
Fotoen
0
EKABE-Bauere brauche wuel ee laangen Otem
D'Molkerei Arla zéckt, fir déi 68 Mëllechbetriber séier opzehuelen
Video
Audio
11
Näerzeng
Dräi Persounen, déi viru Policekontroll geflücht waren, goufe gestallt
Barrage am Futtball
FC Koeppchen klappt Gréiwemaacher a bleift an der Éierepromotioun
Video
Fotoen
7
Weider News
Op der Pompel
De 95er Bensinn gëtt liicht méi deier
Op der Pompel
Diesel a Masutt gi méi deier
57 nei Elektrobusse ginn dëst Joer a Betrib geholl
40 Millioune Leit hunn zejoert an der Stad de Bus geholl
Video
11
Ausbau vun der Diddelenger Autobunn
Radaren nach ëmmer an Testphas
20
FEDAMO-President Philippe Mersch am RTL-Interview
Auto-Occasiounsfestival: "De Client ass interesséiert, wann d'Offer diversifiéiert ass"
Video
6
Optakt vum Auto-Occasiounsfestival
Zuel vun zougeloossenen Occasiounsween zu Lëtzebuerg zejoert ëm 4,5% geklommen
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.