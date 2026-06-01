FEDAMO-President Philippe Mersch am RTL-InterviewAuto-Occasiounsfestival: "De Client ass interesséiert, wann d'Offer diversifiéiert ass"

Lynn Cruchten
Am Kader vum Auto-Occasiousfestival war de Philippe Mersch Invité am RTL Studio. De President vun der FEDAMO (Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité) schwätzt vun engem strategesch wichtege Marché fir d’Concessionnairen.
Et géif vill Wäert op e gudde Occasiounsfestival geluecht ginn. Wann d'Offer do wier, fir agreabel oder gutt präislech elektresch Autoen, da géifen nieft Diesel a Bensinner och Elektrogefierer kaf ginn. Beim Kaf vun engem elektreschen Auto, dee méi wéi 3 Joer al ass, kéint de Client och eng Primm vun 1.500 Euro ufroen. Et misst een deen Auto allerdéngs dann zwee Joer halen, huet de Philippe Mersch erkläert.

Et wier wichteg datt d'Leit vun deene Primme Bescheed wéisste, dat géif se dann och motivéieren, éischter Elektro ze kafen. Et wieren och wieder Changementer virgesinn, fir d'Vente vun Elektroautoen duerch finanziell Virdeeler a Vereinfachunge virunzedreiwen.

Leit géifen awer och nach ëmmer gär en héijen, prakteschen Auto kafen, wat fir en SUV géif schwätzen.

Wärend dem Auto-Occasiounsfestival géifen d'Garantien op de gebrauchte Ween eropgesat ginn. D'Partnergaragë géifen och Efforten op de Präisser maachen an d'Kreditter wiere méi attraktiv. Haaptsächlech géifen awer d'Visibilitéit an d'Offer wärend dem Festival eng Roll spillen, fir Clienten unzezéien an och hiert Vertrauen ze gewannen.

Zu Eech
Auto op der Kopp - Eng Persoun gouf verwonnt
Invité vun der Redaktioun (1. Juni) - Romain Bausch
"Bei den Depensen ass et besonnesch krass"
Reaktioun op d'Situatioun bei der EKABE
Dem Marco Koeune no sollt an Zukunft méi op Qualitéit wéi op Quantitéit gesat ginn
Saint-Tropez
Ralf Schumacher an Étienne Bousquet-Cassagne hu sech bestuet
Besser Aarbechtskonditiounen a kloer Reegelen
"Médecins en voie de spécialisation" kréien eenheetleche Statut
Vum 1. bis 13. Juni
14. Editioun vum AutoOccasiounsFestival
4. Editioun
E "Classic Day Schëtter" virun der historescher Kuliss vum Mënsbecher Schlass
No technescher Pann
Zuchverkéier tëscht Diddenuewen a Metz rullt nees normal
Pëtrolsmarché
Vakanzesaison mécht Drock op d'Reserven an d'Präisser
A 14 Prozent vun de Faarten ass externt Sécherheetspersonal dobäi. Dat ass bësse méi wéi all 7. Trajet.
Op Patrull am ëffentlechen Transport
"Et funktionéiert ëmmer, wann een den Dialog sicht", sou Sécherheetspersonal a Police
