Mëtt Abrëll wäerten um Pôle d'échange zu Rodange 1.600 Parkplazen opgoen an zu Miersch geet den neie Park&Ride mat 400 Plazen am Summer op.

Park&Ride zu Rodange / © CFL

Op der Gare zu Ettelbréck ginn dëst Joer ënnert anerem d'Quaien an de Souterrain fäerdeg an um Pôle d'échange um Houwald gëtt d'Passerelle verlängert fir den Zuch- an den Tramarrêt mateneen ze verbannen.