Iwwer 310.000 Automobiliste sinn 2022 op eise Stroosse geblëtzt ginn. 21% vun de Leit, déi e Protokoll vun 49€ kruten, hunn dee bis lo nach net bezuelt.

De fixe Radar, wou am dacksten ze séier laanschtgefuer gëtt ass deen zu Schieren, mat ronn 39.500 Verstéiss, déi zejoert registréiert goufen.

De Streckeradar am Tunnel Markusbierg huet dogéint souguer méi wéi 74.000 mol ausgeschloen.

All 5ften, deen zejoert e Protokoll vun 49 Euro, also en avertissement taxé krut, huet dee bis ewell nach net bezuelt.

Beim Montant vun 145 Euro stinn ëmmerhin 29% vun de Protokoller nach aus.

Dat äntwert den Transportminister François Bausch op eng parlamentaresch Fro vun der CSV.

D'Martine Hansen wollt donieft och wëssen, wéi héich d'Betribs- an Entretienskäschte vun de mobillen a fixen Radaren uechtert d'Land sinn.

Fir allen 34 Radaren, also fix, mobil, d'Tronçon-, Chantier- an Rout-Luucht Radaren zesummegeholl, an d'Software fir dës auszewäerten goufen zejoert ronn 1,4 Milliounen Euro ausginn.

Wéi vill de Staat duerch d’Protokoller erakrut, geet aus der Äntwert net ervir.