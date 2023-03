Dat si bal 3.000 Uriff d'Woch, déi di 15 Mataarbechter vun deem Service entgéinthuelen. 71 Prozent vun dësen Uriff hätte kënne beaarbecht ginn.

Net grad all 10. huet ugeruff, fir sech iwwert eppes ze beschwéieren. An de meeschte Fäll hätten d'Reklamatioune kënnen um Telefon gekläert ginn. Donieft hunn och eng 10.000 Leit sech per Mail oder Bréif bei der Mobilitéitszentral gemellt, gutt 3.000 dovu ware Reklamatiounen.

Déi Zuelen nennt de Mobilitéitsminister François Bausch an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun de Piraten.