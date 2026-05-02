3. Editioun vun de "Motodays"Zu Ettelbréck an der Däichhal dréit sech dëse Weekend alles ëm d’Motorrad

Jeannot Ries
D'Motodays sinn u sech de Salon vum Motorrad hei am Land. Wärend zwee Deeg presentéieren d'Marken hir Maschinnen an d'Equipement, wat derzou gehéiert.
Update: 02.05.2026 19:29

Interessant ass, datt d'Motorrieder net just ausgestallt sinn. Et ass och d'Méiglechkeet, eng ganz Rei u Modeller direkt op der Plaz ze testen.

Am Joer 2000 waren eng 10.800 Motorrieder hei am Land ugemellt. D'lescht Joer waren et der iwwer 150% méi. Mat ronn 28.000 Maschinnen. An Dag fir Dag komme weider Motarden derbäi. D'Fahrschoulen hunn d'Hänn voll ze dinn.

De Max Mayer erkläert, wat e fir e Motorradsfürerschäi maache muss: ‘’Et ginn immens vill verschidde Kategorië vu Fürerschäiner. An dat geet vu just enger Ausbildung fir de B100 - Fürerschäin zum Beispill. Wou ee mam Autosfürerschäin sech ka weiderbilden an deem Sënn, andeems ee just 7 Fuerstonne mécht. Bis hin zu deem normalen A2 -décke Motorrads-Fürerschäin. Do ass et natierlech esou, dass een Theorie muss maachen, 6 Stonnen Theorie plus 16 praktesch Fahrstonnen an deementspriechend och Examen.''

Op d'Strooss däerfen déi Jonk eréischt mam Tëff vu 16 Joer un. Vill éischter hunn d’Jongen a Meedercher vum Trial Club Waarken d'Motorrad entdeckt. De Weekend iwwer weise si, wéi se mat hire Maschinne iwwer d'Fielse jongléieren.

Am meeschte gelies
Schwëmmt am oppene Mier
Bockelwal Timmy an der Nordsee fräigesat
13
Rosa Immatrikulatiounsplacken
Wat stécht hannert de franséische Plackennummeren ?
4
Verdeedegungsminister Pete Hegseth confirméiert
USA zéie ronn 5.000 Zaldoten aus Däitschland of
Fréiere Formel-1-Pilot a paralympesche Sportler
Alessandro Zanardi am Alter vun 59 Joer gestuerwen
Video
4
Background am Gespréich (2. Mee)
Independant sinn ass flott, mee d'Zäite sinn haart
Video
Audio
5
Weider News
Iwwert de Weekend
Echangeur Hesper op der A3 a Richtung Stad fir den Trafic gespaart
0
Wéinst Virfall am franséische Reseau
Verspéidungen an Ausfäll op der Streck Lëtzebuerg - Thionville - Metz méiglech
Automag - Am Alldagstest
Honda Civic (Facelift)
Audio
Fotoen
D'Roud Luuchten am Rond-point Diddeleng/Bireng sinn a Betrib.
De Rond-point Diddeleng mécht Probleemer
"D'Rout Luuchte funktionéieren nach net ewéi mir et wëllen"
Video
32
Automag - E Bléck an d'Zukunft
Peugeot Polygon Concept Car
Fotoen
En Tesla an enger vun hire Produktiounsstroossen.
Tesla
Elon Musk annoncéiert Produktiounsufank vum "Robotaxi"
Video
