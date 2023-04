Am Februar hat déi franséisch Regierung annoncéiert, 100 Milliarden € an den Ausbau vum Schinnentransport ze investéieren.

Mat Hëllef vun dëse Sue sollen eng Dose franséisch Metropolen e Schinnentransport, wéi et en am Groussraum Paräis gëtt, kréien.

Ma wann et nom Buergermeeschter vun Nanzeg Mathieu Klein geet, soll en Deel vun dëse Suen an d'Konstruktioun vun enger séierer Zuchstreck tëscht Nanzeg an dem Grand-Duché fléissen. Well déi Lëtzebuerger Ekonomie zu engem Deel vun der Aarbecht vun de Frontalieren ofhänkt, wier dat och am Interêt vu Lëtzebuerg.