Et ass effektiv esou, dass den Taux d‘Échec beim praktesche Führerschäinsexame sech an de leschte Jore bei ronn 50% agependelt huet.

An anere Wieder, just d'Hallschent vun de Kandidate packt den Auto-Permis deemno beim éischte Versuch.

Dat wier en Effekt, deen een awer och an anere Länner feststelle kéint.

Sou loungen Duerchfallsquote fir de praktesche Fürerschäinsexame an Däitschland bei ronn 40%, a Frankräich bei ronn 42% an an der Belsch bei ronn 45% an der rezenter Vergaangenheet.

Dës Zuelen nennt de Mobilitéitsminister Bausch an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der CSV.

D'Experten erkläre sech dëse Phänomen ënnert anerem mat der verännerter Approche vun de jonke Fürerschäinskandidaten zum Permis an der Mobilitéit als Solches.

Fro vum Dag

Fir op dës Entwécklungen ze reagéieren, misst effektiv an Zukunft méi de Fokus an der Ausbildung op de sougenannte “risk awareness” geluecht ginn, schreift de Minister.

Fir insgesamt déi jonk Chaufferen besser op d'Defie vum moderne Verkéier virzebereeden, misst een eventuell bei enger Reform vum Apprentissage driwwer nodenken, fir d’Zuel vun den obligatoresche Stonnen an d’Luucht ze setzen.

Dass d'Instrukteren de Kandidaten express wärend dem Exame Fale géif e Stellen, léisst de Minister net gëllen.