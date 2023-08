D'Leit, déi op hirem Wee op d'Schaff z.B. duerch en Tunnel fuere mussen, däerfe sech déi nächst Wochen op weider Perturbatiounen astellen.

Zanter Woche gëtt jo schonn am Tunnel Gousselerbierg geschafft, well d'Kameraen do ersat ginn. Doduerch geet de Verkéier bidirektional duerch den aneren Tube. D'Aarbechte sollen den 18. September fäerdeg sinn. Sou laang heescht et nach mat Tempo 50 duerch den Tunnel fueren, well am Tunnel selwer gëtt d'Vitess mat engem mobile Radar iwwerwaacht. Och nom Gousselertunnel ass et weider Tempo 50 bis an den Agang vum Tunnel Grouft. Do däerf een dann nees mat 90 fueren.

Wann ee vun der Stad Richtung Norde fiert, geet et um Enn vun der Bréck zu Luerenzweiler op Tempo 50 erof.

Op der Nordstrooss muss een also wärend ongeféier 2 Méint eng ganz Partie Gedold matbréngen... ma domat ass et nach net gedoen. Elo um Dënschdeg koum dann d'Ukënnegung, dass vum 28. August un nees Maintenance- a Botzaarbechten an diversen Tunnellen uechter d'Land um Programm stinn.

An der Lëscht vun de betraffenen Tunnelle fënnt een dann ënnert anerem och nees d'Tunnelle Gousselerbierg a Grouft.

Den Tunnel Gousselerbierg ass z.B. vum 24. bis 26. Oktober nuets wéinst Botzaarbechte gespaart.

Den éischten Tunnel an deem geschafft gëtt, ass den Tunnel Markusbierg. Vum 28. August bis 1. September leeft den Trafic da bidirektional duerch een Tube wéinst Maintenance-Aarbechten, an dat Dag an Nuecht.

Duerno geet et weider mat den Tunnelle Péiteng a Biff... grad ewéi dem Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Cents, Serra asw.

Campagne de maintenance et de nettoyage des tunnels autoroutiers (28.08.2023)

Communiqué par : Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées informe que la deuxième campagne de maintenance et de nettoyage des tunnels autoroutiers pour l'année 2023 commence la semaine prochaine à partir du lundi 28.08.2023.

Cette maintenance inclut la maintenance préventive et curative des équipements de sécurité (énumérés ci-dessous), le contrôle du fonctionnement et de l'interaction des différents équipements ainsi que le nettoyage des parois des tunnels.

En vue de réduire l'impact sur le trafic et tout en tenant compte de la coordination avec d'autres chantiers, les interventions de maintenance et de nettoyage des tunnels sont majoritairement réalisées de nuit.

La période de maintenance s'étale de fin août jusqu'à fin octobre.

Les dates prévues des interventions pour les différents tunnels peuvent être consultées sur le site du CITA «www.cita.lu».

Liste des tunnels et passages à gibier concernés:



Tunnels Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Merl, Pétange-Église, Biff, Accès secondaire à Esch-Belval, Micheville, Aessen, Ehlerange, Foetz, Frisange, Mondorf et Markusberg.

Équipements concernés par la maintenance (liste non-exhaustive):



• Ventilation,

• Détection incendie,

• Sondes CO / opacité,

• Extincteur mousse,

• Niches SOS,

• Anémomètres,

• Éclairage tunnel, de balisage, de guidage, des galeries, de secours

• Sonorisation,

• Retransmission radio,

• Bornes d'appel d'urgence,

• Vidéo surveillance,

• Détection automatique d'incident ou de fumée,

• Comptage,

• Informatique, téléphone, réseaux,

• Signalisations dynamique, verticale et horizontale,

• Bouches d'incendie,

• Chaussée,

• Génie civil,

• Transformateurs et groupes électrogènes,

• Groupes hydrophores,

• Pompes,

• Surpresseur des galeries,

• Bassins de rétention, déshuileurs, débourbeurs.