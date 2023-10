Den neie fixe Radar, deen an der Entréeë vum Tunnel Micheville op der B40 steet, wäert vum Méindeg un an déi "repressiv Phas" iwwergoen.

Dat gouf e Freideg de Moien an engem Communiqué vum Mobilitéitsministère an de Ponts et chaussées matgedeelt.

De fixe Radar a Richtung Frankräich kënnt bei deen derbäi, deen elo schonn a Richtung Lëtzebuerg blëtzt. D'maximal Vitess op dëser Streck läit bei 70 Stonnekilometer, mat enger Toleranz vun 3 km/h ënner 100 km/h an 3 Prozent iwwer 100 km/h.