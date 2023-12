Datt een ëm dës Joreszäit fir de virgeschriwwenen Ekipement vu sengem eegene Vëlo selwer responsabel ass, ass kloer. Mä wéi ass dat bei Locatiounsvëloen?

Och wann de Locatiounsvëlo engem selwer net gehéiert, heescht dat net, datt d'Responsabilitéit ausschliisslech beim Vëlosservice läit. Ass zum Beispill eng Luucht futti, kann ee wéi och beim private Vëlo ugehalen a sanktionéiert ginn, wéi eis d'Police op Nofro verréit. Et ass ee verflicht, de Vëlo virum benotzen ze kontrolléieren an e méiglechen Defekt dem zoustännege Service ze mellen. Gëtt een iwwregens vun der Police mat defekte Luuchten erwëscht, kann een eng Strof vu 74 Euro kréien. Negativ Suitten op d'Punkten um Fürerschäin, ginn et awer keng.

A wien ass responsabel fir d'Maintenance vum Locatiounsvëlo? Vël'Ok, de Locatiounsvëlo-Service fir de Süden, huet eis op Nofro hi verséchert, datt een d'Vëloe reegelméisseg kontrolléiert: "Eis Vëloen entspriechen dem Code de la Route an eis Leit op der Tournée kontrolléieren all Dag (ausser Sonndes & Feierdeeg) all Statioun an deementspriechend déi present Vëloen. Kleng Problemer gi prinzipiell sur place gefleckt, bei méi grousse Saache gëtt de Vëlo an den Atelier bruet – dat verhënnert natierlech net, datt 5 Minutten nodeems mir passéiert sinn eppes ka futti sinn, e Vëlo grad tëscht zwou Statiounen ënnerwee war oder mol eppes iwwersi gëtt (zur Erënnerung: mir hu 650 Vëloen am Reseau an 137 Statiounen ofzefueren)."



An och bei vel'Oh, dem Locatiounsservice fir Vëloen an der Stad an Ëmgéigend verséchert een eis, datt all Vëlo konform mam Code la Route ass. Dëst wier och eng Fuerderung vun der Stad Lëtzebuerg fir d'Ausschreiwung gewiescht. Ëm d'Maintenance a Gestioun këmmert sech hei eng extern Entreprise.

Wien also e Problem beim Locatiounsvëlo constatéiert, ka sech beim Service iwwer Hotline, Mail oder App mellen.