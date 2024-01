Tëscht de Statioune Rout Bréck/Pafendall duerch den Europa-Quartier an der Laangfur um Kierchbierg, an tëscht der Stater Gare an der Porte de Hollerich.

De Rapporter vum entspriechenden Gesetzesprojet, deen nach vum grénge Minister François Bausch deposéiert gouf, gëtt dës Woch an der Chamber-Mobilitéitskommissioun designéiert. De Käschtepunkt fir d'Extensioun vun dësen Tramslinnen chiffréiert sech op eng 135 Milliounen, woubäi de Staat 90 Milliounen Euro dréit, an d'Stater Gemeng 45 Milliounen Euro bäisteiert. Entretemps ass geplangt, datt d'Verlängerung vun der Tramslinn bis op de Futtballstadion op der Cloche d'Or soll bis zur Mëtt vum Joer ofgeschloss sinn. Bis zum Enn vum Joer sollen d'Tramspassagéier iwwerdeem op där anerer Säit vun der Stad vum Kierchbierg bis op de Findel kënnen weiderfueren - op dëser 4 Kilometer laanger Stréck ass mam Héienhaff just een Arrêt virgesinn. © Luxtram.lu