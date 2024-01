U sech war de Streik bis e Méindeg den Owend geplangt.

Den Informatioune vun der DPA no gëtt am Persouneverkéier nach bis e Méindeg de Moien 2 Auer gestreikt. Et soll dann och an den nächste Woche keng weider Streike méi ginn.

D'Bunn an d'GDL hätte sech den Informatiounen no op eng Friddensflicht bis den 3. Mäerz gëeenegt. Vum 5. Februar u soll ënnert dem Ausschloss vun der Ëffentlechkeet iwwer Tariffer verhandelt ginn.

De Streik hat och Repercussiounen op Lëtzebuerg. Zanter e Mëttwoch hu keng Zich méi déi Lëtzebuergesch-Däitsch Grenz passéiert. D'Streck tëscht Waasserbëlleg an der Stad gëtt awer weider assuréiert. Fir d'CFL sinn esou Streiken ëmmer eng grouss Erausfuerderung.