Den 2. Juli 2014, also genee viru 5 Joer, war et d’Enn vum Bommeleeër-Prozess, Deel 1.

Deen Dag huet d’Riichterin Sylvie Conter matgedeelt, dass de Joerhonnertprozess géint de Marc Scheer a Jos Wilmes no 177 Sëtzungsdeeg géif ausgesat ginn. E kéint eréischt virugoen, wa gekläert wär, wat d’Enquête géint 6 weider Gendaarme géif erginn. Entretemps sinn der anscheinend dräi weiderer dobäikomme.

Den 2. Juli 2014 also ass dee Monster-Prozess ugehale ginn, deen Enn Februar 2013 ugefaange hat. Zwee fréier Gendaarmen aus der Brigade mobile souzen als Bommeleeër op der Uklobänk, de Marc Scheer an de Jos Wilmes. Op der Zeie-Lëscht war ganz vill Prominenz, Politiker, Prënzen, a ganz vill Gendaarmen, Polizisten a Leit vum Geheimdéngscht. Dräi Méint ware virgesinn, herno waren et der 16. Iwwerdeems déi meescht Gendaarme sech u guer näischt erënnere konnten, waren et aner Zeien, déi Kloertext geschwat hunn. Zum Beispill de Geschäftsmann Ted Wormeringer, dee sot, de fréiere Chef vun der Brigade mobile Ben Geiben hätt him gesot, hie wär de Bommeleeër. Oder de Procureur général Robert Biever, deen déi ferm Impressioun hat, datt héich Leit am Staat wéissten, wie Mëtt der 80er Joer wat gemaach huet. Oder de fréiere Riichter Prosper Klein, deen uerteelt, et wier wuel eng Staatsaffär, déi ni dierft opgekläert ginn. Der Sylvie Conter, der Riichterin am Prozess, ass opgefall, datt jidder Enquête fréier e Succès war, just eben net d'Sich no de Bommeleeër. A si huet dem Marc Scheer gesot, hie géing do sëtzen wéinst deem, wat hie gesot hätt, zouginn hätt, also wéinst sengem koppege Geständnis, hien an de Jos Wilmes wieren an der Géigend vun der Bomm um Findel iwwer d'Strooss gelaf. Negativ opgefall sinn absënns d'Aussoe vun de Gendarmerie-Offizéier Harpes, Bourg, Reuland, Schockweiler a Stebens. Do waren et Widderspréch, Onwahrscheinlechkeeten, trous de mémoire, verschwonnen Agendaen, Undeitungen, si wéisste méi, wéi se soten. An iwwer allem ëmmer d'Certitude, datt se an der Gendarmerie ganz fréi verstanen haten, datt et der vun hinne waren, déi d'Bomme geluecht haten an datt dat entweder intern, laanscht d'Justiz, opgekläert oder ebe vertuscht sollt ginn.

De Fall vum Marcel Weydert ass nach méi speziell. D'Riichterin huet him a memorabele Prozess-Deeg nogewisen, datt hie gelunn huet an hien ass quasi als Kasematte-Bommeleeër aus dem Prozess erausgaangen. En attendant dee nächste Prozess.

De Procureur Georges Oswald huet annoncéiert, datt déi fréier Gendaarmen als Auteur, Co-Auteur oder Komplize vun den Attentäter sollten inculpéiert ginn .

Aus Zeie waren also spéider Ugekloter an engem zweete Bommeleeër-Prozess ginn. A genee dorunner hunn d'Enquêteuren elo 5 Joer laang geschafft an esou weit mir wëssen, geet déi Aarbecht dëser Deeg op en Enn. Et war am Palais de justice ze gesinn, datt déi fréier Gendaarme vum Juge d'instruction Ernest Nilles convoquéiert gi sinn. An der Reegel kréie Verdächteger da gesot, si kéime viru Geriicht.

Méi verwonnerlech awer ass, datt et wuel weider dräi Ugekloter soll ginn, ënner hinnen ee vun de beschten Enquêteuren, déi d'Land jee hat: de Paul Haan. Dee wéinst angeblechen Ongereimtheeten a sengen Aussoen op därselwechter Uklobänk sëtze soll, wéi säi fréiere Chef Aloyse Harpes, dee grad de Paul Haan mordicus vum Bommeleeër-Dossier ewechgehalen huet a mat deem de Paul Haan a sengem Beruffsliewen décke Buttek hat. Sollt et zur Uklo géingt de Paul Haan kommen, wier dat eng weider onwahrscheinlech Péripétie an engem onwahrscheinleche Skandal-Epos.