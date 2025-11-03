Jeff Engelen, ADR-Deputéierten an der Chamber
E Méindeg de Moien ass dem Politiker seng Pensioun an de Bléck op d'ADR Thema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Den 19. November geet de Jeff Engelen offiziell an d’Pensioun. Zanter 2018 sëtzt hie fir d’ADR an der Chamber. Wéi kuckt hien op seng Karriär zeréck? Wat ass zu der Entwécklung vun senger Partei ze soen? A wéi huet sech d’Politik an de leschte Joerzéngte verännert?
Den Jeff Engelen ass e Méindeg de Moie kuerz no 8 Auer Invité vun der Redaktioun.
