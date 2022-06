Internetsäiten, hannert deene Bedruch stécht, an E-Mailen, déi grousse Räichtum verspriechen. Faalt net drop eran!

Wie kennt se net? E-Mailen, déi engem verzielen, et hätt ee vun engem afrikanesche Prënz geierft, de Luxtrust ass ofgelaf an et muss ee privat Informatiounen aschécken, fir dëse rëm ze aktivéieren. Dat alles just, fir un Donnéeën ze kommen an de Leit schlëmmstefalls Suen aus der Täsch ze zeien. Dat gëtt et awer net nëmmen a Form vu Mailen, mee et ginn och Internetsäiten, déi dat selwecht Zil hunn. Et si Sitten, déi sech als eng offiziell Internetsäit verkafen a gäre mol eng existéierend Mark oder e Logo dofir gebrauchen. Hannendru stiechen awer falsch Verspriechungen a Bedruch, also Scam.

Ma zemools déi Jonk, déi mam Internet opgewuess sinn, an och Leit, déi dacks am Internet ënnerwee sinn, erkennen dës Säite relativ séier als Fake. An awer falen ëmmer rëm Internetbenotzer op esou Aktiounen eran. Dacks sinn esou Scam-Internetsäiten an englescher Sprooch, fir esou vill Leit wéi méiglech erreechen ze kënnen. Ma et ginn der awer och ëmmer méi op Lëtzebuergesch.

Zum Beispill war dëse Bedruchs-Mail ënnerwee. Den Ofsender stellt sech hei als Lëtzebuerger Police duer. Dat ass e Fake.

Déi lescht Méint sinn och ëmmer rëm falsch Maile vu Luxtrust am Ëmlaf. Hei schreift den Ofsender, dass de Luxtrust-Kontrakt ofgelaf ass oder Sécherheetspanne festgestallt goufen. De Concernéierte soll hei all seng Donnéeën uginn fir de Luxtrust-Kont ze reaktivéieren. Dobäi kann een dann Honnerte vun Euro geklaut kréien. Luxtrust sëlwer warnt och virun dësem Bedruch.

Wéi erkennt een Bedruch am Internet?

1. D'Websäit stellt sech als offiziell Organisatioun duer. Hei ginn dacks bekannten Organisatioune gewielt, déi vill Leit kennen. Beim offizielle Numm gëtt da gären just e Buschtaf geännert, sou kann de Buschtaf O zum Beispill duerch d'Zuel 0 ersat ginn. Och beim Logo ginn dacks just liicht Ännerunge virgeholl, sou dass de Fake net op den éischte Bléck ze erkennen ass. Viru kuerzem hat zum Beispill dëst Dokument d'Ronn gemaach.

Hei huet den Auteur am Numm vun Europol geschriwwen an de Betraffenen ënnert anerem Pedophilie virgeworf a gedreet, de Medien dëst matzedeelen, wann een net op de Mail reagéiert. Ma dëst ass ganz kloer eng Scam-Mail. Europol selwer warnt virun dësem Bedruch an erkläert: "Weder den Exekutivdirekter vun Europol, nach den stellvertriedenden Exekutivdirekter géife sech perséinlech un d'Bierger riichten an zu direktem Handelen opfuerderen oder mat der Aleedung vun enger strofrechtlecher Enquête dreeën."



2. Et gëtt e Problem oder e Präis ze gewannen.

Op der Internetsäit oder an der Mail gëtt zum Beispill gesot, en Account wier blockéiert (Problem) an et misst ee seng Donnéeën aschécken, fir dass den Account rëm fräigeschalt gëtt (Léisung). Et gëtt awer och gäre mat vill Suen oder engem Gewënnspill gelackelt. Wéi an dësem Beispill.

Hei soll een e Bong vun 200 Euro an engem grousse Lëtzebuerger Supermarché gewanne kënnen. Ma fir dëse ze gewannen, muss een dann natierlech rëm e puer Donnéeë präisginn.

Klengen Tipp: Wéi bei Punkt 1. ass hei ee Buschtaf vun der Mark verännert ginn. Aus C gëtt hei K. Dës weideren erkennt een de Scam, och wann ee sech d'Domaine vun dësem Site ukuckt, also den Numm vun der Internetsäit (hei https://ny8g5vu.cn...). Dëst huet guer näischt mam Contenu, respektiv mat der Mark u sech ze dinn. Dat ass e weideren Hiweis op Bedruchs-Internetsäiten.

3. Et gëtt een opgeruff, direkt ze reagéieren respektiv ze äntweren.

Bei Gewënnspiller gëtt dem Internetbenotzer gäre mol Drock gemaach, andeems d'Gewënnspill zäitlech ganz kuerz begrenzt ass. A Bedruchs-Mailen gëtt den Empfänger dann dacks opgefuerdert direkt ze äntweren, well et ganz dringend wier. Dréngend ass dann och dacks de Betreff vun esou Mailen.

Heifir gëtt et och en gudde Grond. Wat de Betraffene méi ënner Zäitdrock ass, wat en d'Richtegkeet vum Internetsitt, respektiv vun der Mail manner hannerfroe kann.

4. D'Bezuelung leeft iwwert e spezielle Wee.

Ma och d'Aart a Weis, wéi een op dëse Säite bezuele soll, ass en Indice fir Bedruch. Sou leeft et hei dacks net via Kreditkaart oder Paypal, mee et ginn speziell Geldtransfert-Säiten proposéiert. Et ginn awer och Maschen mat Bongen oder Checken, déi dann net gedeckt sinn. Et dierf een also mësstrauesch ginn, soubal déi gängeg Bezuelmethoden am Internet net méiglech sinn.

Bei Scam-Mailen ginn et weider Mierkmoler



An E-Mailen, hannert deene Bedruch stécht, sinn dacks déi 4 Punkten ze fannen, déi Uewen opgelëscht sinn. Ma et ginn awer nach e puer Klengegkeeten, op déi een oppasse kann. Sou passen den Numm vum Ofsender an d'E-Mail-Adress dacks net beieneen. Hei e Beispill.

Den Ofsender heescht Mathew Hamza, d'E-Mail-Adress ass awer nattahmohamadou@gmail.com

Dës weideren gëtt een direkt ugeschwat, awer net perséinlech beim Numm genannt. Et soll esou eriwwer kommen, wéi wann den Ofsender konkret eng Persoun kontaktéiert. Ma e puer Punkte loossen awer erkennen, dass dëse Mail ganz zoufälleg an dobäi nach e ganze Koup Leit erreeche soll. Sou gëtt een net mam Numm ugeschwat, mee zum Beispill mat "Léiwe Frënd". An de Bedruchsmaschen, wou ee Geld soll geierft hunn, kritt een dann kee genaue Numm gesot, mee "De Verstuerwenen huet dee selwechten Numm wéi Dir". Dat ass normal. Wéi soll den Auteur vum Bedruch dann och Äre Numm kënnen. De Mail geet jo gläichzäiteg un e grousse Grupp vu Leit.

Am Resumé

An der Reegel kontaktéieren Organisatiounen a Servicer de Bierger net iwwer Mail oder SMS, fir perséinlech Informatiounen ze kréien. Et kann een also festhalen: Wann Dir iwwer Mail, SMS oder Internetsite opgefuerdert gitt, perséinlech Donnéeën anzeschécken, wéi d'Kontosnummer, d'Adress oder d'Pass-Nummer, dann ass dat meeschtens e Fake a Bedruch.

Wann ee sech onsécher ass, ob de Mail respektiv eng Internetsäit richteg ass, soll een am beschten d'Entreprise oder d'Organisatioun selwer kontaktéieren. Sou kann ee si och op méiglech Bedruchsmaschen opmierksam maachen an et ass een op der sécherer Säit.

Donieft kann een natierlech och d'Police kontaktéieren oder sech u BEE SECURE riichten. Well een da mol séier eng Internetsäit iwwerpréiwe kann, wou ee sech net ganz sécher ass, ass ScamAdviser eng Hëllef. Hei gëtt all Internetsäit innerhalb vun e puer Sekonne gecheckt. Op HaveIBeenPwned kann een dann souguer kucken, ob déi eegen E-Mail-Adress oder Telefonsnummer Affer vu engem Dateklau gouf.

Am Fall, wou Dir mengt Affer vun engem Dateklau, respektiv vun esou engem Bedruch ginn ze sinn, ass den éischte Schrëtt direkt iwwerall Är Passwierder ze änneren.

Eng Fauschtreegel: Benotzt ni fir all Säit dat selwecht Passwuert.