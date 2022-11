E Bäitrag op Telegram vun engem Impfgéigner behaapt fälschlecherweis, dass d'Decisioun vu Beroder vun der Regierung, eng véiert Impfung fir Leit ënner 30 Joer net ze recommandéieren, de Beweis wär, dass d'Impfstoffer "ni sécher oder effikass" waren.

E Bäitrag op Telegram vun engem Impfgéigner behaapt fälschlecherweis, dass d'Decisioun vu Beroder vun der Regierung, eng véiert Impfung fir Leit ënner 30 Joer net ze recommandéieren, de Beweis wär, dass d'Impfstoffer "ni sécher oder effikass" waren. Wëssenschaftler soen, dass d'Virdeeler vun der Impfung bei Wäitem méi grouss si wéi d'Risiken, awer dass eng weider Sprëtz fir e gesonde jonke Mënsch, dee schonn dräi Impfunge kritt huet, zur Zäit net unzerode wier, well d'Warscheinlechkeet, seriö u Covid-19 ze erkranke geréng, wär an e seelene Risiko vun enger Häerzmuskelentzündung a Verbindung mat der Impfung bestoe kéint.

"Si ginn endlech zou, dass 'd'Whacks' Komplikatiounen um Häerz ausléisen a recommandéiere keng weider Sprëtz fir 'jonk Leit'", heescht et an engem Bäitrag op Telegram vum 15. November.

De Begrëff "Whacks" schéngt sech op d'Covid-19-Impfstoffer ze bezéien. Impfgéigner an de sozialen Netzwierker benotzen heefeg Codewierder oder souguer Emojis, fir sech op d'Impfungen ze bezéien, an esou déi automatesch Moderatiounsprogrammer ze ëmgoen.

"Déi Saache waren ni sécher oder effikass an d'Leit, déi se gepusht hunn, wossten dat ganz genee", heescht et am Bäitrag vum David Oneeglio, engem prominenten australeschen Impfgéigner mat méi wéi 68.000 Abonnenten op Telegram.

Den Oneeglio huet eng Rei vu falsche Behaaptungen iwwer Impfstoffer gemaach, ënner anerem, dass déi australesch Autoritéiten d'Baueren zwénge géifen, hire Véibestand mat mRNA-Impfstoffer ze impfen, an dass déi politesch Parteie plange géifen, Impfungen obligatoresch ze maachen.

De Bäitrag op Telegram weist en Ausschnëtt aus enger Sendung vum australeschen Noriichtesender 9 News, an där matgedeelt gëtt, dass d'Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) der Regierung keng véiert Covid-19-Impfung fir gesond Mënschen ënner 30 Joer recommandéiert.

De Moderator seet: "Den ieweschte Beroder vum Land hält et fir onwarscheinlech, dass Leit ënner 30 Joer eng véiert Impfung kréien."

"Der ATAGI no bleift et beim aktuelle Stand vun der Vaccinatioun bei jonke Leit, well et e méi héije Risiko fir eng Myokarditis gëtt. D'Opmierksamkeet riicht sech op antiviral Mëttelen, fir déi nei Omikron-Well ze bekämpfen."

Screenshot of the misleading post, captured on November 18, 2022

Dem Oneeglio säi Bäitrag huet Opmierksamkeet kritt a gouf op Facebook gedeelt (hei, hei an hei), wéi de Chefmedezinner vun Australien d'Mënschen dozou opgefuerdert huet, d'Opfrëschungsimpfunge wouerzehuelen, well et am Land eng Hausse vun den Infektioune géif ginn.

E Vertrieder vum australesche Gesondheetsministère, dee vun der ATAGI berode gëtt, sot, d'Decisioun, gesonde Mënschen ënner 30 Joer keng véiert Impfung ze recommandéieren, géif net bedeiten, dass d'Impfung onsécher oder ineffikass wären.

"D'ATAGI betount, dass déi grouss Virdeeler vun der Impfung zum Schutz viru Covid-19 vill méi héich si wéi de seelene Risiko vun enger Myokarditis an/oder Perikarditis", sot de Spriecher de 16. November géintiwwer der AFP.

"Zum aktuellen Zäitpunkt gëtt just eng drëtt Dosis fir Australier am Alter vu 16 bis 29 Joer a fir Persounen am Alter vu 5 bis 15 Joer, déi zousätzlech Risikofacteuren opweisen, recommandéiert."

Am Juli hat d'ATAGI erkläert, dass si eng véiert Covid-19-Dosis - déi si als "Wanteropfrëschungsdosis" bezeechent huet - just fir eeler Erwuessener oder Mënsche mat enger Erkrankung recommandéiert, déi de Risiko erhéicht, duerch Covid-19 schwéier ze erkranken.

"Am Moment ënnerstëtzt d'ATAGI et net, d'Wanteropfrëschungsdosis gesonden Erwuessenen ënner 30 Joer zougänglech ze maachen, well onkloer ass, ob den Notze méi héich ass, wéi d'Risike fir dës Bevëlkerungsgrupp", huet et geheescht.

"Obwuel eng Myokarditis ganz seelen am Zesummenhang mat den mRNA-Impfstoffer optriede kann, besonnesch bei männleche Jugendlechen a jonken Erwuessenen."

"Zimmlech sécher" Vaccinen

Den Nathan Bartlett, en Assistenz-Dozent un der australescher School of Biomedical Sciences and Pharmacy vun der University of Newcastle, sot, dass d'ATAGi anscheinend decidéiert hätt, dass et aktuell e "ganz klengen Avantage" géif, wann ee gesond Mënschen ënner 30 Joer eng véiert Impfung sprëtze géif.

"D'Impfstoffer sinn zimmlech sécher, awer wéi bei bal alle Medikamenter, besteet och bei den mRNA-Impfstoffer géint Covid e gewësse Risiko fir Niewewierkungen", sot hien der AFP den 21. November.

"Fir Covid-Impfstoffer besteet e ganz klenge Risiko fir eng Häerzmuskelentzündung (Myokarditis), déi bei jonke Mënschen (ënner 30 Joer), besonnesch bei Männer, méi héich ze si schéngt. Dës Niewewierkung ass zäitweileg a behandelbar, muss awer trotzdeem géint den Notze vum Impfstoff ofgewie ginn."

Déi australesch Medikamentenagence (Therapeutic Goods Administration; TGA) huet matgedeelt, si hätt bis den 13. November 2022 822 Rapporte kritt, bei deenen et sech "warscheinlech ëm Myokarditis" handele géif, bei ronn 49,7 Milliounen Dosisse vun mRNA-Impfstoffer, déi am Land gesprëtzt goufen.

"Myokarditis verleeft dacks douce an d'Péng kléngt am Normalfall no e puer Deeg Traitement a Rou of", sot d'TGA, huet awer och zouginn, dass an Australien an an Iwwerséi grav Fäll gemellt goufen.



D'Kristin Goddard, Fuerscherin um Kaiser Permanente Vaccine Study Center a Kalifornien, sot, dass seele Fäll vu Myokarditis d'Mënschen net dovun ofhale sollten, sech impfen ze loossen.

"Covid-19-Impfstoffer sinn e séchert an effikasst Mëttel, fir d'Warscheinlechkeet, dass e jonke Mënsch mat enger Covid-19-Erkrankung hospitaliséiert gi muss oder d'Krankheet un eng méi vulnerabel Persoun weidergëtt, däitlech ze verréngeren", sot si den 18. November der AFP.

"Myokarditis a Perikarditis no enger Impfung sinn an de meeschte Fäll onwarscheinlech, an et ass berouegend, dass wa se awer optrieden, se an der Reegel douce a kuerz verlafen an d'Leit sech komplett erhuelen."

Dësen Artikel vun der AFP gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.