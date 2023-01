Zënter dem Ufank vun der Impfcampagne géint Covid-19 goufe Kriibspatienten, déi besonnesch ufälleg fir de Virus sinn, dozou incitéiert, sech impfen ze loossen. Ierféierend Publikatiounen an de sozialen Netzwierker stellen en Zesummenhang tëschent dëser Impfung an der Reaktivéierung vu Kriibserkrankungen a ganz aggressiver Form hier. Verschidden Internetnotzer behaapten esouguer, dass dësen "Turbo-Kriibs" haut d'Majoritéit vun de Kriibserkrankungen ausmécht. Dës Behaaptunge sinn no der Usiicht vu verschiddenen Experten, déi vun der AFP consultéiert goufen, falsch. Fir "Turbo-Kriibs" gëtt et keng wëssenschaftlech Existenz.

"Mënschen, déi Kriibs haten, dee sech an der Remissioun befënnt, stellen zënter hirer Impfung fest, dass hiren Immunsystem geschiedegt ass", esou beschreift de kanadeschen Dokter Charles Hoffe an engem Video vum 11. November 2022 e Phenomeen, dat beonrouegend erschéngt.

"Nei Kriibserkrankunge ginn diagnostizéiert an d'Tumore si méi grouss wéi virdrun, se schénge ganz aggressiv ze wuessen a sech ze verbreeden a si resistent géint Traitementer. Dohier gi se als "Turbo-Kriibs" bezeechent", füügt den Dokter Hoffe bäi an zitéiert de Fall vun engem vu senge Patienten, dee bannent zéng Méint de "gréissten Tumor, deen ech jee gesinn hunn" an der Long entwéckelt huet. Dësen Dokter kennt sech mat falsche Behaaptungen iwwer Covid aus a gouf schonn e puer Mol a Faktenchecke vun AFP Factuel - ë.a. zu Thrombosen an Impfungen - iwwerpréift.

Am Februar 2022 gouf den Charles Hoffe vum College of Physicians and Surgeons of British Columbia a Kanada convoquéiert, wou hien als Generalist exerzéiert huet, well hien "ierféierend oder falsch Aussoen iwwer Impfungen, Traitementer a Gesondheetsmesuren am Zesummenhang mat Covid-19 a sozialen Netzwierker oder aneren digitale Plattforme verëffentlecht huet". Hie soll am Februar 2023 vun dësem Comité gehéiert ginn.

D'Sendung, an där hien d'Covid-Impfunge mat "Turbo-Kriibs" associéiert huet, gouf op der Internetsäit vun der grousser amerikanescher Anti-Vaccin-Organisatioun Children's Health Defense diffuséiert an zënter November iwwer 1.000 Mol op Facebook gedeelt. AFP Factuel huet eng Rei vu falsche Behaaptungen iwwer Covid schonn demystifizéiert, déi vun dëser Säit verbreet goufen, wéi zum Beispill iwwer e Fräiwëllege fir Tester mam Covid-Impfstoff, dee wéi et schéngt "verschwonne" wär, nodeem hie "krank gouf".

Capture d'écran Facebook le 16 janvier 2023

"Turbo-Kriibs? Dat existéiert net!"

D'Fachleit, déi vun AFP Factuel befrot goufen, waren am Ufank vum Terme "Turbo-Kriibs" zimmlech iwwerrascht. "Kee wëssenschaftleche Begrëff", huet d'Véronique Leray, medezinesch Direktesch vun der Fondation contre le cancer an der Belsch, an engem Interview den 12. Januar verséchert.

"Ech hunn dësen Ausdrock an de leschte Méint nach ni héieren, geneesou wéi all Chirurgen oder Onkologen, mat deenen ech zesummeschaffen", sot den US-amerikaneschen Onkolog David Gorski, deen de 14. Januar vun der AFP interviewt gouf. "Dat daucht a kenger Etüd vu PubMed (en Internetsite fir Publikatioune vun Etüden) op. Et ass e Begrëff, dee vun Impfgéigner erfonnt gouf."

"Dat gëtt et net, dat ass Stamminetsgespréich...", huet de Professer Bruno Quesnel, Direkter vum Fuerschungs- an Innovatiounszenter vum franséischen Institut national du cancer (Inca), den 13. Januar géintiwwer der AFP geäntwert. "Kriibserkrankunge entwéckele sech méi oder manner séier, hir natierlech oder behandlungsbedéngt Progressioun verleeft net linear", huet hien dobäigefüügt. "Et gëtt Kriibsaarten, déi ganz aggressiv sinn, anerer entwéckele sech méi lues."

Änlech wéi den Charles Hoffe, dee schwiert, a senger Praxis héichentwéckelt Kriibserkrankungen a grousser Zuel observéiert ze hunn, berichte vill Internetnotzer vun Eenzelfäll vu Mënschen, deenen hire Kriibs no enger Covid-Impfung ausgeléist gouf oder sech verschlëmmert huet.

An dësem Twitter-Thread vum 2. Januar, dee méi wéi 14.000 Mol gesi gouf, setzt eng Internetnotzerin de Video-Temoignage vun enger jonker Fra online, déi dovu schwätzt, dass si "no der klinescher Etüd mam Covid-Impfstoff vu Moderna un engem seelenen aggressive Kriibs" erkrankt wär.

Capture d'écran Twitter faite le 16 janvier

Eng Rei Publikatiounen erwänen och Eenzelfäll, wéi dësen zimmlech virale Bäitrag op Twitter vum 9. Januar mat méi wéi 110.000 Views: "Dat ass, wat mir eng aktiv Persoun aus dem Fleegepersonal geschéckt huet. Dat wäert schlëmm op en Enn goen. Wéini hale mir mat deem Onsënn op? #EncoreUneDose#Just nach eng kleng Dosis vu guer näischt... An de Prisong mat de Ministeren an de Responsabele vun dësem Gemetzel!" Dozou war dëse Screenshot ze gesinn:

Capture d'écran faite le 13 janvier 2023

Rumeuren iwwer en Zesummenhang tëschent Covid-Impfstoff a Kriibs si scho viru ville Méint opgedaucht, an AFP Factuel huet zu dësem Theema scho vill Artikele verfaasst, an deene vill Wëssenschaftler d'Iddi widderleeën, dass d'Impfung Kriibszelle reaktivéiere géif.

E weidere kanadeschen Dokter, de William Makis, bedeelegt sech och un där selwechter Sendung wéi den Charles Hoffe, fir Doudesfäll vu kanadeschen Dokteren ze denoncéieren, déi senger Meenung no mat Anti-Covid-Vaccin a Verbindung stinn. Behaaptungen, déi vu Fachleit an engem Artikel vun AFP Factuel dementéiert goufen. Och hie verséchert, festgestallt ze hunn: "Kriibserkrankungen, déi immens séier progresséieren, en extreem anormaalt Phenomeen, dat nach ni do war".

Kee Lien

D' Pharmacovigilance vun Anti-Covid-Vaccinen ass "eng vun den ëmfaassendsten a bedeitendsten, déi jeemools registréiert goufen", erënnert sech de Professer Pierre Saintigny , Onkolog am Centre Léon Bérard zu Lyon, deen den 12. Januar 2023 vun der AFP befrot gouf, ouni dass e kausalen Zesummenhang mat der Kriibserkrankung nogewise gouf.

Fir de Professer Quesnel vum Inca "ass et streng geholl näischt. Kee Vaccin huet jeemools eng Induktioun vun engem evolutionäre Schub bei neoplasteschen Erkrankunge [mat engem Tumor associéiert, Um. v. d. Red.] beschriwwen". Hien huet och bäigefüügt, dass "et ausserdeem kee glafwierdege Mechanismus gëtt, deen dat beweise kéint, et gëtt keng biologesch Begrënnung".

Fir ze erklären, wéi Anti-Covid-Vaccine Kriibs "forméieren" oder "reaktivéiere" kéinten, bezweiwelen Internetnotzer de Spike-Protein (oder "Spëtztprotein"), deen an den mRNA-Vaccinen dran ass. "De Spike-Protein, dee vun #mRNA #Vaccine wéi #Pfizer hiergestallt gëtt, hënnert den tumorsuppressive P53-Geen dorun, seng Roll ze spillen, firwat et eng stënterlech Hausse vu Kriibserkrankungen am Stadium 4 bei Poly-Vaccinéierte gëtt", erkläert den Twitter-User.

D'Tweets baséieren ë.a. op enger Etüd, déi dësen Effekt vum Spike-Protein beleeë soll. Eng Etüd, déi am Oktober 2021 an der Zäitschrëft "Viruses" publizéiert gouf. Se gouf vun der Zäitschrëft am Mee 2022 zeréckgezunn, wat bedeit, dass se fir déi wëssenschaftlech Gemeinschaft keng Valeur méi huet.

Op der Internetsäit vun der Zäitschrëft "Viruses" ginn d'Grënn fir de Widderruff am Detail beschriwwen: "en ongëeegenten experimentelle Modell mat potenziell signifikanten Auswierkungen op d'Resultater" oder "Konklusiounen iwwer d'Effikassitéit vum Spike-Protein op déi adaptiv Immunitéit sinn ierféierend".

Amplaz den Immunsystem mat engem Deel vun engem ofgeschwächte Virus oder enger inaktivéierter Form vum Virus ze konfrontéieren, fir Antikierper ze produzéieren, gëtt d'mRNA-Technologie den Zellen e geneeteschen Emploi, deen dem Kierper seet, wéi e bannent enger begrenzter Zäit en Deel vum Virus, dat sougenannt Spike-Protein, hierstelle kann. Impfstoffer enthalen also net de Protein selwer, awer se iwwermëttelen Instruktiounen, déi an der mRNA enthale sinn.

"Duerch Modelléierung gouf et Hiweiser dorop, dass de Spike-Protein vu SARS-CoV-2 mat dem P53-Geen interagéiere kéint, awer dat war eng Modelléierung um Computer. Souwäit ech weess, gëtt et keen direkte biocheemeschen Test, deen dës Wiesselwierkung beleeë géif", huet den Dokter Gorski der AFP erkläert.

"Et gëtt och kee Lien, dass de Protein mat dem ACE2-Rezeptor [e Schlësselprotein an der Covid-19-Physiologie, dee fir d'Andrénge vum SARS-CoV-2-Virus an d'Wiertzellen erfuerderlech ass, Um. v. d. Red.] interagéiert, wat d'Aktivitéit vum P53-Geen beanträchtege kann", füügt de Gorski bäi. "Fir awer Kriibs auszeléisen, misst d'Aktivitéit vum P53-Geen laangfristeg (iwwer e puer Méint oder Joren) gehemmt ginn, wat de Vaccin net mécht."

Souguer wann et en Zesummenhang géif, wär et nach ze fréi, fir d'Auswierkungen ze erkennen, well, sou de Gorski weider, "tëschent der Expositioun vum Karzinom an dem Entstoe vu Kriibs an der Reegel Jore verginn."

Retarde bei der Diagnos wéinst Covid-Pandemie

Wat d'Behaaptung ugeet, dass et haut méi Kriibserkrankungen am Stadium 4 ( den am wäitsten avancéierten ) géif, ka vun den offiziellen Zuelen, déi souwuel a Frankräich wéi och a Kanada publizéiert goufen, net confirméiert ginn, well se sech op d'Prevalenz vu Kriibserkrankungen am Joer 2018 virun der Pandemie bezéien.

D'Fachleit aus Europa an Nordamerika, déi vun der AFP kontaktéiert goufen, schwätzen haut vun engem méigleche Retard bei der Kriibsdiagnos am Joer 2020, well d'Covid-Pandemie den Zougank zu der Gesondheetsversuergung an de Gesondheetssystemer weltwäit perturbéiert huet.

"Et gëtt keng Hiweiser dorop, dass sech d'Profiller oder d'Inzidenz vu Kriibserkrankunge verännert hunn, op d'mannst ginn et am Moment keng Ännerungen, wat den Undeel an de charakteristeschen histologeschen Typ betrëfft. Awer zum Zäitpunkt vu Covid gouf et Schwieregkeete bei der Diagnos. Eng Rei Patiente koume mat fortgeschrëttene Formen, héijen Tumormassen. An deem Zäitraum hu mir ganz schnell festgestallt, dass et e puer méi Fäll am avancéierte Stadium ginn", huet de Professer Quesnel erkläert.

Wat de leschtgenannte betrëfft, kann d'Populatioun, déi opgrond vun de Stéierunge vum Gesondheetssystem am Joer 2020 net ënnersicht gouf, "als Onglécklech betruecht ginn, well d'Leit net ënnersicht goufen, obwuel si dat hätte maache kënnen, oder well Tumoren, déi am fréie Stadium waren, fréizäiteg behandelt hätte kënnen. Zum Beispill Tumoren, déi chirurgesch resezéierbar waren [ewechgeholl kënne ginn, Um. v. d. Red.] an ze spéit dofir erkannt goufen."

Awer zënterhier, sou verséchert hien, "si mir aus dëser Siicht zur Normalitéit zeréckkomm, och wann et eng Rei Kohortenetüden iwwer eng Rei Jore brauche wäert, fir déi laangfristeg Impakter op d'Epidemiologie aus der Siicht vum Depistage an d'Auswierkunge vun dëser Period vun der Stéierung op d'Versuergung ze verstoen".

An enger E-Mail vum 12. Januar 2023 un d'AFP äntwert de kanadesche Gesondheetsministère op d'Situatioun am Bundesstaat British Columbia, wou den Dokter Hoffe schafft: "Et gëtt Bedenken an der Bevëlkerung vu British Columbia, déi opgrond vun der Pandemie méiglecherweis ze wéineg oder ze spéit diagnostizéiert goufen."

An der Belsch, sou d'Véronique Leray vun der Fondation contre le cancer, "ass an de leschte Joren eng generell Hausse vu Kriibserkrankungen ze verzeechnen. Am Duerchschnëtt ginn all Joer 71.000 Kriibserkrankunge méi diagnostizéiert", ausser am Joer 2021, wéinst de Retarde bei den Diagnosen.

Eng allgemeng Hausse, déi sech notamment "duerch d'Alginn vun der Populatioun, d'Zouhuele vun de registréierte Fäll (+ Diagnosen, well den Accès zu Doktere méi grouss ass) an d'Hausse vu fréizäitegen Depistage bei dräi Kriibszorten (Broscht-, Hoden- a Gebärmutterkriibs)" erkläre léisst.

"D'Covid-Kris huet zu engem Retard an enger Ënnerlaaschtung vum Despistage geféiert, wat dozou geféiert huet, dass Krankheeten an engem avancéierte Stadium erkannt goufen, awer et ass gewosst, dass d'Impfung besonnesch fir vulnerabel Bevëlkerungsgruppen a besonnesch fir Kriibspatiente vun Notzen ass", schléisst de Professer Saintigny vu Lyon. Senger Usiicht no "ass et e Verbriechen, d'Impfung als 'Booster' vum Tumor ze betruechten, zemol d'Pharmacovigilance guer keng Unzeechen dofir gëtt."

An dësem Sënn erënnert de Professer Quesnel dorun, dass "Covid fir eng Rei Patiente mat neoplasteschen Erkrankungen eng Menace duerstellt, besonnesch fir déijéineg, déi héichgradeg immunsuppressiv Therapië kréien - zum Beispill bestëmmt Lymphomer -, déi monoklonal Antikierper kréien. An dës Patiente si vulnerabel."

"Vill Patiente si virun allem wärend der éischter Covid-Well gestuerwen a souguer an der Zäit duerno, well den Immunsystem vun de Patienten net staark genuch reagéiert huet", erënnert hie sech.

Bei fragillen an/oder immunsuppriméierte Patiente schléit de Vaccin dacks net esou gutt u wéi bei aneren.

Dësen AFP-Artikel gouf vun RTL op Lëtzebuergesch iwwersat.

