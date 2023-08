Zanter Joren ass a sozialen Netzwierker eng manipuléiert Foto am Ëmlaf, op där d'Gesiicht vum ungaresche Ministerpresident Viktor Orbán ze gesinn ass.

D'Originalfoto weist a Wierklechkeet e Fleeschprodukt fir Kanner, allerdéngs ouni d'Gesiicht vum Ministerpresident. Déi selwecht Foto gouf vun engem däitsche Komiker beaarbecht, deen eng Foto vun der Konschtfigur vun engem éisträichesche Sänger driwwer geluecht huet.

Wéi d'Faktencheck-Säit Lakmusz, déi mat der AFP zesummeschafft, erkläert, ass d'Bild zanter op d'mannst 2019 op Facebook am Ëmlaf.

De Viktor Orbán gëtt vun der Oppositioun wéinst senger anti-westlecher Rhetorik dacks beschëllegt, de Ruff vun Ungarn op der Weltbün ze schiedegen an d'Land vu sengen Alliéierten ze isoléieren.

Wärend verschidden Notzerinnen an Notzer d'Bild richtegerweis als Geck interpretéiert oder erkannt hunn, datt et sech ëm eng beaarbecht Foto handelt, hunn anerer de Bäitrag eescht geholl: "Et ass eng Schan fir eis Ungaren", steet an engem Kommentar. Een anere schreift: "Dat seet alles!"

D'Bild ass awer net echt, et gouf beaarbecht. Et ass net déi éischt Kéier, dass eng beaarbecht Versioun vun der Foto vun enger Killthéik a sozialen Netzwierker d'Ronn mécht. En däitsche Komiker hat schonn eng eege Versioun vun dësem Bild kreéiert. Hien huet am Uschloss e Video verëffentlecht, an deem de Beaarbechtungsvirgang nozekucken ass.

Ursprong vum Bild

Mat enger ëmgekéierter Billersich sinn nach aner Fäll ze fannen, an deenen d'Bild verschafft gouf, souwéi och aner, änlech Fotoen.

Déi meescht Resultater vun der Sich weisen en änlecht Bild, net mam Gesiicht vum Orbán, mee vun der Konschtfigur Conchita Wurst, mat där den Tom Neuwirth 2014 de Eurovision Song Contest gewonn hat, wéi dësen Artikel vun enger bayrescher Zeitung erkläert.

Der Zeitung no gouf d'Bild vun engem lokale Komiker mat dem Kënschtlernumm Bembers gemaach. De Kënschtler huet e Video vun der Beaarbechtung vun der Foto gedeelt, nodeem am Joer 2014 eng Rei Leit dat beaarbecht Bild ouni d'Nenne vum Auteur verbreet haten. "Natierlech war déi ganz Wurschtzalot een eenzege Photoshop-Fake - awer een, dee gutt gemaach war, a virun allem een, dee vum Bembers selwer gemaach gouf!", hat de kierzlech verstuerwene Komiker geschriwwen, dee mat biergerlechem Numm Roman Sörgel geheescht huet.

Am Video sinn d'Originalbild an d'Virlag, déi vum Kënschtler benotzt gouf, ze gesinn. Vergläicht een d'Bild mat der Foto, déi op Ungaresch am Ëmlaf ass, gëtt däitlech, dass béid op der selwechter Foto baséieren.

Et ass och ze erkennen, dass déi ungaresch Beaarbechtung op der Grondlag vum Bembers senger Versioun geschitt ass: Op der Verpackung vun der Wurscht ass a béide Versioune "Conchita Wurst" ze liesen.

Eng ëmgekéiert Billersich mat der Originalfoto aus dem Bembers sengem Video ergouf, dass et sech bei der Wurscht ëm eng Zort Fleeschprodukt fir Kanner mam Numm "Billy" handelt. Op de Wurschte sinn eng Rei Figuren ofgebillt.

Fazit: Eng Foto vun enger Wurscht mam Viktor Orbán sengem Gesiicht gouf beaarbecht a war scho méi fréi mam Gesiicht vun der Kënschtlerfigur Conchita Wurst a sozialen Netzwierker am Ëmlaf. D'Originalfoto weist e Fleeschprodukt fir Kanner.

