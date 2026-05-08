RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Opgepasst ArnaqueRTL a Grand-Duc Henri maache keng Reklamm fir Projet, mat deem ee 500 Euro den Dag ka verdéngen

RTL Lëtzebuerg
An de soziale Medie mécht nees e Video, dee mat kënschtlecher Intelligenz beaarbecht gouf, Reklamm fir en dubiéise Projet, mat deem ee Sue verdénge kann.
Update: 08.05.2026 07:29
Fake-Journal Reportage mam Grand-Duc Henri.
Mam Habillage vum RTL Journal, dem Raphaëlle Dickes als Journalisten an de Grand-Duc Henri am Reportage gëtt op franséisch Reklamm fir en dubiéise Site gemaach.

Eng weider Kéier gouf den Habillage vum RTL Journal, awer mam Logo vum alen däitschen RTL, genotzt, fir Reklamm fir eng KI ze maachen, mat där een "500 Euro den Dag" ka verdéngen. Ënner anerem op Facebook kann een dëse Message op der Säit vun "Luxembourg Aujourd'hui 3" gesinn, déi op e Link op eng komesch Säit mat der URL "quas-rerum-quas" verweist.

Video versprécht dausenden Euro pro Woch

Am Video goufen d'Aussoen, d'Stëmm an d'Beweegunge vum Mond vun der Kënschtlecher Intelligenz esou manipuléiert, datt se openee passen a bal natierlech wierken. Duerch dës Manipulatioun mécht de Grand-Duc Reklamm fir e Projet, deen "d'Liewe vun all deenen, déi dëse Video gesinn, radikal wäert veränneren". Säi "perséinleche Projet" wier just fir d'Bierger vum Land developpéiert ginn a mat engem Investissement vun 200 Euro kéint een 10.000 oder 20.000 Euro den Dag verdéngen, respektiv bis zu 500 Euro de Mount.

E Fake, deen duerch KI ëmmer besser gëtt

De Video ass natierlech e mat KI generéierte Fake a mécht Reklamm fir en dubiéise Projet, dee weder vum Grand-Duc developpéiert gouf nach iergendee Lien mat Lëtzebuerg huet. Dofir, sollt een dëse Video ugewise kréien, dann op kee Fall op de Link klicken an de Post direkt bei Facebook, X a Co mellen.

Fir dëse Bäiträg gouf den Habillage vun RTL genotzt a fir méi genee ze sinn vum Journal-Newsflash vum 23. Mäerz, wat een un de Kleeder wéi och der Ketten vun der RTL-Journalistin a Presentatrice Raphaëlle Dickes kann erkennen.

Fir d'Bildmaterial vum Grand-Duc Henri ze fannen, muss ee scho méi wäit zeréckgoen. Iwwer eng Sich mat Google Lens konnt een erausfannen, datt d'Material optesch der Usprooch vum elo pensionéierte Staatschef änelt, déi hien am Mäerz 2020 am Kader vun der Coronakris ginn hat. Esouwuel den Hannergrond, wéi och d'Kleedung an de Kapp vun der Statu, déi vum Büro vum Grand-Duc Henri steet, passen esouwuel am Originalvideo wéi och am gefälschte Video iwwerteneen.

Duerch eng Kënschtlech Intelligenz krute esouwuel d'RTL-Journalistin wéi och de Grand-Duc wieder an de Mond geluecht, déi si ni gesot hunn. Hei schwätzt ee vun engem Deepfake. Dëst ass ëmmer méi schwéier eleng un de Mondbeweegungen oder der Stëmm z'erkennen, mä an dësem Fall ginn et verschidden Indicen. Esou ass den RTL-Logo, deen uewen am Eck vum Video genotzt gëtt, net dee richtegen an eis Moderatrice Raphaelle Dickes schwätzt Franséisch. De Journal op der Tëlee wéi och den Newsflash sinn awer op Lëtzebuergesch a just an Ausnamefäll gëtt mat Invitéen, déi am Journal sinn a kee Lëtzebuergesch schwätzen, an enger anerer Sprooch kommunizéiert. Och de Grand-Duc schwätzt am Originalvideo Lëtzebuergesch a seng Stëmm wéi och den Inhalt goufe mat KI manipuléiert.

An eng kleng Wäisheet, déi fir villes, wat een am Internet fënnt, gëllt. Wann eppes ze gutt kléngt, fir wouer ze sinn, ass et warscheinlech och net wouer.

Am meeschte gelies
Op der Pompel
All d'Spritzorte ginn e Freideg méi bëlleg
Wéinst grousser Nofro
Kontrollstatioun op der Cloche d'Or gouf nees opgemaach
Vermësst zanter dem 1. Mee
Wie weess, wou d'Sedraa Kawan Abdulrazzaq Al-Isawi ass?
Marc Lauer Relève vum Michel Reckinger als UEL-President
"Zu 2 si mer grad gutt genuch"
Audio
13
Vun RTL-User gefilmt
Méiglechen Tornado bei Nidderpallen entpoppt sech als "Funnel cloud"
2
Weider News
Faktencheck-Dag op RTL
Vermësstemeldungen, Remorquen a saiséiert Suen a Géigestänn
Faktencheck-Dag op RTL
Mir si Froen aus dem Grand-Duché nogaangen
Echbezweiwelen.lu
Zweiwelen ass logesch a gesond
Fotoen
Faktencheck
Wat verknascht méi: Elektroautoen oder Autoe mat Verbrennungsmotor?
Faktencheck
Doutéis Aussoe vum Christian Perronne iwwer Vaccinatioun virun Deputéierten
Video
RTL-Faktencheck
Magnéitesch no enger Impfung?
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.