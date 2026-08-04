Déi Taxen tëscht 10 an 12,5 Prozent betreffe 60 Handelspartner, dorënner och d'EU.
D'Bundesstaaten halen d'Begrënnung vun der Regierung, de Kampf géint méiglech Zwangsaarbecht, fir e Virwand a gesinn doran en onrechtméissege Versuch, d'Kompetenze bei den Tariffer auszebauen.
D'Wäisst Haus weist déi Virwërf zeréck a behaapt, d'Mesure wier gesetzlech ofgeséchert.
Schonn am Februar hat den Ieweschten US-Geriichtshaff änlech Douanestariffer als gesetzeswiddreg agestuuft. Duerno hat d'Regierung concernéiert Betriber mat Milliarden Dollar missen entschiedegen.