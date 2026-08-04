RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

GuatemalaHonnerte Leit no Ausbroch vum Vulkan "Fuego" evakuéiert

RTL mat AFP
No engem massiven Ausbroch vum Vulkan "Fuego" a Guatemala hunn Honnerte Leit missen hier Haiser verloossen.
Update: 04.08.2026 21:01
De Vulkan "Fuego", wéi en de 4. August 2026 ausbrécht.
De Vulkan "Fuego", wéi en de 4. August 2026 ausbrécht.
© JOHAN ORDONEZ/AFP

No engem staarken Ausbroch vum Vulkan "Fuego" a Guatemala an der Nuecht op en Dënschdeg hunn Honnerte Leit aus der Ëmgéigend missen evakuéiert ginn. D'Autoritéiten haten eng Alerte rouge erausginn, nodeems de Vulkan schonn zënter Méindeg de Moie Lava a grouss Wolleke mat Äsche vu sech ginn huet.

Am Laf vum Dag hu sech d'Konditioune weider verschäerft: vum 3.763 Meter héije Vulkan, deen ongeféier 100 Kilometer vun der Haaptstad Guatemala-Stad ewech läit, si Lavaflëss de Bierg erofgelaf wärend d'Äschewolleken op enger Héicht vu sechs Kilometer gemooss goufen.

D'Pompjeeën hunn op d'mannst 500 Leit aus den Dierfer El Porvenir a Las Lajitas a Sécherheet bruecht. Déi Betraffe goufen an enger Hal an der Gemeng San Juan Alotenango ënnerbruecht, wou Better fir si opgestallt goufen. Wéi vill Persounen insgesamt an der Regioun mat enger Populatioun vun 1,6 Millioune Leit evakuéiert goufen, ass nach net kloer.

Virun allem Communautéiten um westlechen a südlechen Hang vum Vulkan sinn am meeschten a Gefor, sou lokal Autoritéiten. De Vulkan ass schonn zënter 23 Stonnen am gaangen ze späizen, ma d'Intensitéit geet awer mëttlerweil liicht zréck.

Den internationale Fluchhafen an der Haaptstad war bis ewell nach net betraff.

Guatemala läit um pazifesche "Feierrank", wou et dacks zu Äerdbiewen a Vulkanausbréch kënnt. An de leschte Joren huet de Fuego ëmmer nees fir grouss Evakuatioune gesuergt.

2023 goufe bei zwee Ausbréch bal 1.700 Leit a Sécherheet bruecht. Besonnesch dramatesch war et 2018, deemools sinn 215 Mënschen ëm d'Liewe komm an nach emol esou goufe vermësst, nodeems Lavaflëss e ganzt Duerf zerstéiert hunn.

Am meeschte gelies
Tëscht Bëttel a Furen
Eng 30 wäiss Storchen hu sech op engem Feld néiergelooss
Video
Fotoen
Feier zu Laaschent
Ronn 1.000 Botten ofgebrannt, bis zu 50.000 Euro Schued
Video
Fotoen
Tram-Verkéier weider assuréiert
Um Dënschdeg de Moien ass e Vëlosfuerer vum Tram ugestouss ginn
"Eppes an där Envergure hu si nach ni gesinn"
Lëtzebuerger Pompjeeën zéie Bilan nom Feier an der Gironde
Video
Fotoen
11
Naturfotograf Bob Bertemes
"De Storch ass e Symbol vum Gléck" – D'Leit freeë sech, wa se ee gesinn
Video
Fotoen
Weider News
Pneu futti geschoss
Automobilist zu Villerupt entzitt sech Policekontroll a flücht Richtung Lëtzebuerg
Symbolbild vun der spuenescher Garde-côtes.
Sich no weidere Vermësste geet weider
Zwee Migranten no 15 Deeg am Mëttelmier virun de Balearen gerett
Symbolbild: en däitsch Pompjee an engem Dekontaminatiounszelt no engem Asaz zu Potsdam am Joer 2017.
Wunneng net méi bewunnbar
Onerlaabten Ëmgang mat radioaktivem Material: Mann zu Sankt Ingbert (D) léist Groussasaz aus
Kee Sabotage
Problemer mam "Reflecting Pool" suerge weider fir Sträit am Wäissen Haus
Evenementer zu Ceuta
"Schengen ass net de Problem. Schengen ass d’Léisung", esou de Léon Gloden
Marokko hat eine Verantwortung für die Massenankunft von Migranten in der spanischen Exklave Ceuta zurückgewiesen. Ein Regierungsvertreter bestritt, dass die marokkanischen Grenzkontrollen unzulänglich gewesen seien.
Ze vill Leit hätte Ceuta wéilten erreechen
Marokko weist Verantwortung fir Massenundrang vu Migranten zréck
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.