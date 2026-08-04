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Sich no weidere Vermësste geet weiderZwee Migranten no 15 Deeg am Mëttelmier virun de Balearen gerett

RTL mat AFP
Zwee Männer aus Nordafrika goufen no zwou Wochen um oppene Mier am Raum vu Mallorca gerett, 17 aner Persoune ginn nach vermësst.
Update: 04.08.2026 19:27
Symbolbild vun der spuenescher Garde-côtes.
Symbolbild vun der spuenescher Garde-côtes.
© JORGE GUERRERO/AFP

No zwou Wochen um oppene Mier sinn zwee Migranten aus Nordafrika en Dënschdeg géint 3 Auer moies ronn 13 Séimeile südwestlech vu Mallorca gerett ginn. Allerdéngs sichen d'Rettungsdéngschter nach ëmmer no 17 anere Persounen, déi Aussoe vun den Iwwerliewenden no och um Boot waren.

Déi zwou gerett Persoune goufen direkt an d'Spidol bruecht, well si ënner staarker Deshydratatioun an Ënnerernierung gelidden hunn. Engem offizielle Communiqué no hunn déi Iwwerliewend erkläert, datt si scho 15 Deeg um Mier gedriwwe sinn, an datt déi 17 aner Leit, mat deene si ënnerwee waren, ëm d'Liewe komm sinn.

"Eis läit näischt iwwer déi Vermësste vir ausser d'Ausso vun den zwee Iwwerliewenden", sou eng Regierungsspriecherin vis-à-vis vun der AFP.

Spuenesch Rettungsdéngschter hunn d'Géigend mat engem Helikopter ofgesicht an och eng Warnung u Schëffer an der Regioun erausginn, fir d'Sich no weidere Vermëssten ze ënnerstëtzen.

D'Balearen, bekannt fir hiren Tourismus mat Insele wéi Mallorca, Menorca an Ibiza, sinn an de leschte Joren ëmmer méi eng Route fir Migranten aus Nordafrika – virun allem aus Algerien – ginn, déi probéieren, Europa ze erreechen.

Dat vermeintlecht Ongléck am Mëttelmier kënnt kuerz no der Migratiounskris am spueneschen Exklave Ceuta, wou tëscht 50.000 a 70.000 Migranten – meeschtens duerch d'Schwamme laanscht d'Grenzbarrièren – an d'Gebitt erakomm sinn. Der spuenescher Regierung no koumen 72 Leit beim Versuch ëm d'Liewen.

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