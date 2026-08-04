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Drénglechkeetssëtzung vun den EU-InneministerLéon Gloden lueft Spuenien fir d'Gestioun vun der Situatioun zu Ceuta

RTL Lëtzebuerg
Spuenien hätt zu jidder Zäit seng Responsabilitéite vis-à-vis vum Schenge-Raum iwwerholl.
Update: 04.08.2026 13:59
© Emile Mentz

Um 10 Auer en Dënschdeg de Moie sinn d'EU-Inneminister an enger informeller Drénglechkeetssëtzung beienee komm, fir iwwer d'Virfäll aus de leschten Deeg an der spuenescher Exklav Ceuta ze beroden, an och ze kucken, wéi een d'EU-Baussegrenzen am allgemenge besser ka schützen. De spueneschen Inneminister Grande-Marlaska huet de Bilan presentéiert: Deemno wiere 70.000 Migranten op Ceuta komm, 75 vun hinne wieren dobäi ëm d'Liewe komm. Bannent 48 Stonnen hätt een et, zesumme mat de marokkaneschen Autoritéite fäerdeg bruecht, bal alleguer d'Migranten nees zréck a Marokko ze bréngen.

An der Reunioun en Dënschdegmoien ass dann och zréckbehale ginn, datt d'Kooperatioun vun der EU mat Drëttstaaten a Migratiounsfroen wichteg wier.

Fir Lëtzebuerg war den Inneminister Léon Gloden an der Reunioun mat dobäi: Den CSV-Minister huet Spuenien fir d'Gestioun vun der Kris gelueft an och ënnerstrach, datt Spuenien zu jidder Zäit seng Responsabilitéite vis-à-vis vum Schenge-Raum iwwerholl hätt. 22 vu 27 EU-Länner hate jo am Virfeld vun der Reunioun gefuerdert, datt Spuenien op d'mannst fir eng Zäit sollt aus dem Schenge-Raum ausgeschloss gëtt, dat obwuel keen eenzege Migrant d'Grenz op EU-Festland iwwerschratt hat.

Virschau EU-Inneminister
Drénglechkeetssëtzung iwwert d'Situatioun op Ceuta an de Schutz vun den EU-Baussegrenzen

Detailer am Schreiwes um Inneministère

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