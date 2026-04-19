RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Haislech Gewalt an den USAFamilljepapp erschéisst 8 Kanner

AFP, iwwersat vun RTL
E Sonndeg de Moie koum et am US-Bundesstaat Louisiana zu haislecher Gewalt, woubäi 8 Kanner gestuerwe sinn. Vill Froe wieren nach op.
Update: 19.04.2026 18:53
Symbolbild: Policeauto am US-Bundesstaat Louisiana
© Tony Webster/Tony Webster

Wéi d’amerikanesch Police mellt, sinn e Sonndeg de Moien zu Shreveport am Bundesstaat Louisiana Schëss gefall. 8 Kanner tëscht 1 a 14 Joer sinn dobäi ëm d’Liewe komm, wéi de Chris Bordelon vun der lokaler Police matgedeelt huet. “Et ass en immens groussen Tatort, op deem e puer verstuerwe Kanner ze gesi sinn.”

Kuerz no 6 Auer (Lokalzäit) war et deemno zu enger haislecher Ausernanersetzung komm, bei där ee Mann geschoss hätt. Dësen hätt eleng gehandelt a soll de Papp vu verschiddene vun de Kanner gewiescht sinn. Zwou weider Persoune wiere blesséiert ginn. De Verdächtege wier doropshi geflücht an da vun der Police bei enger Poursuite erschoss ginn. De Policespriecher huet betount, datt et keng Gefor méi fir d’Ëffentlechkeet géing ginn.

Shreveport am Nordweste vu Louisiana läit un der Grenz zu Texas. Et ass déi drëttgréisst Stad am Bundesstaat no New Orleans a Baton Rouge.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.