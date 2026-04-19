Aacht Walen a fënnef Joer

RTL mat AFP
A Bulgarien hunn e Sonndeg de Moie virgezunne Parlamentswalen ugefaangen, bei deenen eng nei Koalitioun ronderëm de fréiere President Rumen Radev als Favorit gëllt.
Update: 19.04.2026 07:42
Bis e Sonndeg den Owend 20 Auer kënnen d’Bierger a Biergerinnen am EU- an Natoland hir Stëmm ofginn.
© JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

A Bulgarien hunn e Sonndeg de Moie virgezunne Parlamentswalen ugefaangen – déi aacht Walen an nëmmen fënnef Joer. Klore Favorit an de Sondagen ass eng nei Koalitioun, déi sech “Progressiivt Bulgarien” nennt.

D’Partei gëtt geleet vum fréiere President Rumen Radew, deen der Korruptioun am äermste Land vun der EU de Kampf ugesot huet an an de Sondagen op iwwer 30% vun de Stëmme kënnt. De fréiere Kampfjetpilot war am Januar vum Presidenteposten zeréckgetrueden, fir bei dëser Wal untrieden ze kënnen.

Hie setzt sech fir en Dialog mat Moskau an an huet annoncéiert, sech net wëlle finanziell u Militärhëllefen fir d’Ukrain ze bedeelegen. Blockéieren wéilt een déi Decisiounen awer net, sou wéi et Ungarn ënnert dem Viktor Orban gemaach huet.

D’Haaptgéigelager ass eng Allianz ëm de fréiere bulgaresche Premier Bojko Borissow, deen 2021 duerch Protester géint Korruptioun aus dem Amt verdriwwe gouf.

Bis e Sonndeg den Owend 20 Auer kënnen d’Bierger a Biergerinnen am EU- an Natoland hir Stëmm ofginn.

Tausende Menschen haben für eine schnellere Energiewende in Deutschland demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter gingen in den Städten Köln, Berlin, Hamburg und München mehr als 80.000 Menschen auf die Straßen - laut Polizei waren es deutlich weniger.
Däitschland a "fossiller Energiekris"
Dausende Leit fuerderen Ausbau vun erneierbaren Energien
Deutschland soll nach den Worten von Bundesforschungsministerin Dorothee Bär den ersten europäischen Astronauten zum Mond zu schicken. In Verhandlungen mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA habe sich die Bundesrepublik gegen Ansprüche aus Frankreich und Italien durchgesetzt, sagte Bär.
Géint Frankräich an Italien duerchgesat
Däitschen Astronaut wäert als éischten Europäer op de Mound fléien
Auch 40 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl überschreiten Wildschweine nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung in mehreren Bundesländern die Grenzwerte für radioaktives Cäsium-137 und dürfen deshalb nicht in den Handel gelangen. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 2927 erlegte Wildschweine wegen überhöhter Strahlenbelastung vernichtet.
40 Joer no der Nuklearkatastroph vun Tschernobyl
2.927 radioaktiv-verstraalt Wëllschwäin 2025 an Däitschland vernicht
A French contingent of the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) patrols the area as displaced residents make their way back to their homes in the southern Lebanese area of Al-Qasmiyeh on April 18, 2026.
Attack am Süde vum Libanon
Franséische Blohelmzaldot ëm d'Liewe komm, Macron beschëllegt Hisbollah
Orban ofgewielt
Wéi reagéieren d'Lëtzebuerger EU-Deputéiert op de Regierungswiessel an Ungarn?
Tausende Menschen haben für eine schnellere Energiewende in Deutschland demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter gingen in den Städten Köln, Berlin, Hamburg und München mehr als 80.000 Menschen auf die Straßen - laut Polizei waren es deutlich weniger.
Däitschland a "fossiller Energiekris"
Dausende Leit fuerderen Ausbau vun erneierbaren Energien
