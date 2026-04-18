RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Enquête ugekënnegtFriddensbatallioun vun der UN am Libanon ugegraff

AFP, iwwersat vun RTL
No engem Ugrëff op franséisch Friddenszaldote vun der UNIFIL am Süde vum Libanon huet de Premier Nawaf Salam eng Enquête ugekënnegt.
Update: 18.04.2026 14:02
En UN-Friddensbattalioun un der Grenz vum Libanon, fotograféiert am September 2019.
© MAHMOUD ZAYYAT/AFP

De libanesesche Premier Nawaf Salam huet e Samschdeg matgedeelt, datt franséisch Friddenszaldote vun der UN am Süde vum Libanon ugegraff gi wieren an huet dowéinst eng Enquête ugekënnegt.

“Ech verurteelen am strengste Sënn den Ugrëff op Membere vum franséische Batailloun an der UNIFIL”, huet de Salam erkläert. Hien huet weider vu “strikten Instruktioune fir eng direkt Enquête” geschwat, “fir d’Ëmstänn vun dësem Ugrëff opzedecken an déi Responsabel zur Rechenschaft ze zéien”.

E Spriecher vun der UNIFIL huet der AFP confirméiert, datt et zu engem Tëschefall mat Friddenszaldoten zu Ghandouriyeh am Süde vum Libanon komm ass. Weider Detailer zum Ugrëff oder zu méigleche Blesséierte goufen net genannt.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.