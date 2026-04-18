Géint 22.15 Auer e Freideg gouf an der Urgence vum Centre Hospitalier um Kierchbierg e staark alkoholiséierte Mann gemellt, dee soll randaléiert hunn. Eng Policepatrull ass op d’Plaz gaangen a konnt de Mann do untreffen. Hie wollt sech awer net berouegen an huet sech den Uweisunge vun de Policebeamte widdersat, esou datt decidéiert gouf, hien no enger medezinescher Enquête an den Arrest ze bréngen.
Géint 22.40 Auer gouf der Police du beim Tramsarrêt “Stadion” e Mann gemellt, dee staark alkoholiséiert war, sech géintiwwer Passante verbal aggressiv verhale soll hunn an och huet misse vun engem Sécherheetsbeamte festgehale ginn. D’Polizisten op der Plaz konnte confirméieren, datt de Mann ënner Alkoholafloss stoung, d’ëffentlech Rou gestéiert huet an eng Gefor fir sech selwer duergestallt huet. Wéinst sengem Zoustand gouf de Mann no enger medezinescher Enquête an den Arrest bruecht.
Dann huet d’Police och nach Alkoholkontrollen duerchgefouert, dat op der N7 op der Colmer Bréck. 266 Automobiliste goufen ugehalen, 11 Alkoholtester si positiv ausgefall, an zwee Fürerschäiner goufen agezunn.