Dat aalt Gebai vum 3-Stäre Restaurant wäert wuel ganz ofbrennen, sot e Spriecher vun der Police. Blesséiert gouf awer keen.

Den däitsche Focus schwätzt vun engem Schued am 7-stellege Beräich.



E Brandmelder an der Kichen hätt ugeschloen. Wéi d'Pompjeeën ukomm wären, hätt een ewell oppe Flame gesinn, heescht et.



An dësem Gebai vum Hotel wäre keng Gäscht ënnerbruecht. Well den Damp awer an den Haaptdeel vum Etablissement gezu wär, hätte 63 Clienten d'Haus misse verloossen.

D'Ursaach vum Feier wär nach net bekannt, esou d'Police.

Um Sonndeg de Moie fréi hätt de Restaurant nach gebrannt.