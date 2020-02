An engem Fliger, deen aus Ägypte koum, souzen direkt zwee Männer, déi an Däitschland gesicht goufen, well si hir Strofen net ugetrueden haten.

Ee vun de Männer, en 33 Joer ale Mann aus Lëtzebuerg, war am Februar 2018 zu Frankfurt zu 80 Deeg Prisong verurteelt ginn, well hien ouni Permis mam Auto ënnerwee war. No senger rezenter Verhaftung huet de Mann eng Geldstrof vun 1.373 Euro bezuelt an ass esou laanscht d'Prisongsstrof komm.

Den zweete Mann, e Fransous vu 54 Joer, war zu Tréier verurteelt ginn, well hien alkoholiséiert mam Auto gefuer war. Och hien huet léiwer 1.261 Euro bezuelt an huet esou net missten 23 Deeg am Prisong verbréngen.