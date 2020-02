Déi international Press kommentéiert um Dënschdeg de Moien der Annegret Kramp-Karrenbauer hiren annoncéierte Récktrëtt.

E Méindeg huet d'Annegret Kramp-Karrenbauer jo ugekënnegt, net als Kanzlerkandidatin vun der CDU an d'Bundestagswale vum anere Joer an Däitschland ze goen an och bis d'Enn vun dësem Joer d'Parteiprésidence opzeginn.

Dee Schrëtt gëtt natierlech um Dënschdeg an den europäeschen Dageszeitunge kommentéiert. Den Eric Ewald mat enger Presserevue dozou.

Presserevue: Réckzuch vum AKK / Reportage vum Eric Ewald

Entweder wielt d'CDU e Vertrieder aus hirer Mëtt nom Virbild vun der Kanzlerin Angela Merkel, schreift de Paräisser Figaro. Dee kéint eng Koalitioun mat de Gréngen agoen an deenen hirem beléifte Parteichef Robert Habeck de Kanzlerposten eventuell iwwerloossen. Oder awer d'CDU nominéiert dem Angela Merkel säin Intimfeind Friedrich Merz, fir déi ganz Riets ze joen an déi Wieler zréckzehuelen, déi aus Enttäuschung iwwert d'Flüchtlingspolitik a Masse bei d'AfD gelaf sinn.

Fir de «Corriere della Sera» vu Mailand schéngt d'Angela Merkel vläicht eng 1. Kéier d'Gespier fir d'Muecht verluer ze hunn. Et wär e grousse perséinlechen a politesche Feeler gewiescht, sech voll a ganz hannert d'AKK ze stellen, nëmme fir ze gesinn, wéi déi Feeler a Walnéierlage gesammelt huet. Et ass net méi d'Angela Merkel, déi iwwer hir Zäit un der Muecht entscheet. Alles wäert dovun ofhänken, ween am Hierscht un d'Spëtzt vun der CDU gewielt gëtt.

Domat ass d'Fro nees op, ob d'grouss Koalitioun ënnert dem Angela Merkel bis 2021 bestoe bleift, heescht et am «Volkskrant» vun Amsterdam. Theoretesch géif d'Méiglechkeet bestoen, dass d'Angela Merkel selwer begräift, dass si am Intressi vun hirer Partei léiwer zrécktriede sollt. Mä mat Bléck op d'däitsch EU-Rotspresidence vu Juli u schéngt dat éischter onwarscheinlech.

An der «Gazeta Wyborcza» vu Warschau no huet et dem Annegret Kramp-Karrenbauer um Charisma an un der Duerchsetzungskraaft gefeelt, fir Nofolgerin vum Angela Merkel ze ginn. Wéi dat nom Skandal iwwert d'Ofstëmmung vun der CDU an Thüringen Aarm an Aarm mat der AfD kloer gouf, hätt d'Angela Merkel decidéiert, si ze versenken. D'Hoffnungen, déi an d'Annegret Kramp-Karrenbauer gesat goufen, waren ëmsoss. Déi nei Parteicheffin huet et net gepackt, aus dem Schiet vum Angela Merkel erauszetrieden.