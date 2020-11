Iwwerall op der Welt gëtt et Lëtzebuerger, déi do liewen a schaffen. Ee vun hinnen ass de Mil Frisch.

Hien wunnt mat senger Fra a Griichenland un der Ägäis an der Géigend vun Thessaloniki op Nea Iraklia. An onser Serie "Lëtzebuerger am Corona-Ausland" hu mer mat him iwwer déi aktuell Situatioun bei him geschwat.