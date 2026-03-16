RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No Attack op jiddesch SchoulPolice vun Amsterdam publizéiert Opname vu Verdächtegen

AFP
No engem Attentat op eng jiddesch Schoul zu Amsterdam sicht d'Police ëffentlech no zwee Verdächtegen.
Update: 16.03.2026 22:21
Nach dem Anschlag auf eine jüdische Schule in Amsterdam hat die niederländische Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen gebeten. Die Polizei veröffentlichte am Aufnahmen der beiden Verdächtigen.
© ANP/AFP

Nom Attentat op eng jiddesch Schoul zu Amsterdam huet déi hollännesch Police d’Bevëlkerung ëm Hëllef bei der Sich no zwee Verdächtege gefrot. D’Police huet e Méindeg Opname vun den zwee Verdächtege verëffentlecht an huet dat mat engem Opruff un d’Bevëlkerung verbonnen, fir si ze fannen.

D’Autoritéiten ermëttelen eegenen Aussoen no dozou, ob et tëscht dem Attentat op d’Schoul an enger viregter Explosioun virun enger Synagog zu Rotterdam eng Verbindung gëtt. Bei béiden Attentater gouf kee blesséiert an et gouf just gerénge Materialschued.

Op den Opname vun Iwwerwaachungskamerae sinn zwee Verdächteger ze gesinn, déi vu Kapp bis Fouss schwaarz gekleet sinn an op Scooteren am südlechen Deel vun der Stad Buitenveldert ukommen. Der Police no hunn d’Täter eng Bomm un der baussenzeger Mauer vun der Schoul placéiert an hu sech dann op de Scooteren duerch d’Bascht gemaach.

An der Nuecht op e Freideg gouf et och en Attentat mat engem Sprengsaz op d’Synagog zu Rotterdam. Kuerz dono goufe wéinst där Dot véier verdächteg jonk Männer am Alter tëscht 17 an 19 Joer festgeholl. E Méindeg koume si virun e Riichter, dee si fir 14 Deeg an Untersuchungshaft placéiert huet. Dem hollännesche Parquet no stinn déi véier Männer am Verdacht, d’Synagog aus “terroristesche” Motiver ugegraff ze hunn.

Den hollännesche Ministerpresident Rob Jetten sot e Méindeg bei engem Treffe mat jiddesche Vertrieder, datt déi zwee Attentater am Zesummenhang mat enger Hausse un “Antisemitismus an Holland” ze gesi wieren. Déi jiddesch Communautéit soll “ageschüchtert” ginn an et soll “Angscht” verbreet ginn. Den israeelesche President Isaac Herzog hat e Samschdeg déi hollännesch Autoritéiten opgefuerdert, hir “Beméiungen am Kampf géint Antisemitismus, Opstëllung vun Haass an Terrorismus géint déi jiddesch Communautéit” ze verstäerken.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.