Nom Attentat op eng jiddesch Schoul zu Amsterdam huet déi hollännesch Police d’Bevëlkerung ëm Hëllef bei der Sich no zwee Verdächtege gefrot. D’Police huet e Méindeg Opname vun den zwee Verdächtege verëffentlecht an huet dat mat engem Opruff un d’Bevëlkerung verbonnen, fir si ze fannen.
D’Autoritéiten ermëttelen eegenen Aussoen no dozou, ob et tëscht dem Attentat op d’Schoul an enger viregter Explosioun virun enger Synagog zu Rotterdam eng Verbindung gëtt. Bei béiden Attentater gouf kee blesséiert an et gouf just gerénge Materialschued.
Op den Opname vun Iwwerwaachungskamerae sinn zwee Verdächteger ze gesinn, déi vu Kapp bis Fouss schwaarz gekleet sinn an op Scooteren am südlechen Deel vun der Stad Buitenveldert ukommen. Der Police no hunn d’Täter eng Bomm un der baussenzeger Mauer vun der Schoul placéiert an hu sech dann op de Scooteren duerch d’Bascht gemaach.
An der Nuecht op e Freideg gouf et och en Attentat mat engem Sprengsaz op d’Synagog zu Rotterdam. Kuerz dono goufe wéinst där Dot véier verdächteg jonk Männer am Alter tëscht 17 an 19 Joer festgeholl. E Méindeg koume si virun e Riichter, dee si fir 14 Deeg an Untersuchungshaft placéiert huet. Dem hollännesche Parquet no stinn déi véier Männer am Verdacht, d’Synagog aus “terroristesche” Motiver ugegraff ze hunn.
Den hollännesche Ministerpresident Rob Jetten sot e Méindeg bei engem Treffe mat jiddesche Vertrieder, datt déi zwee Attentater am Zesummenhang mat enger Hausse un “Antisemitismus an Holland” ze gesi wieren. Déi jiddesch Communautéit soll “ageschüchtert” ginn an et soll “Angscht” verbreet ginn. Den israeelesche President Isaac Herzog hat e Samschdeg déi hollännesch Autoritéiten opgefuerdert, hir “Beméiungen am Kampf géint Antisemitismus, Opstëllung vun Haass an Terrorismus géint déi jiddesch Communautéit” ze verstäerken.