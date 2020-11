Et gi Géigenden op der Welt, do huet een de Coronavirus vum Ufank u vill besser am Greff gehalen. Dorënner Taiwan, Singapur awer och Hongkong.

Zu Hongkong war de Coronavirus direkt no China als zweet opgedaucht. Ma bis Enn November huet een trotz 7,5 Milliounen Awunner nëmmen eppes iwwer 6.000 Infektiounen. 109 Persounen dovunner sinn um oder mam Virus gestuerwen. Mat wéi enge Mesuren ass een zu Hongkong bis ewell esou gutt doduerch komm a wéi gesäit et elo den Ament do aus, wou déi mëttlerweil 4. Well ënnerwee ass. Doriwwer hu mer mam Olivier Klein op der Plaz geschwat.