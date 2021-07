An Erftstadt an Däitschland goufen e Freideg bei Opraumaarbechten an engem Keller ënner anerem dausende Schëss Munitioun fonnt.

D'Stad Erftstadt an Nordrhein-Westfalen ass vun der Héichwaasserkatastroph schwéier getraff ginn. E fräiwëllegen Hëllefer huet elo am Keller vun engem Haus e puer dausend Schëss Munitioun fonnt. Wéi d'Police um Méindeg zu Bergheim matgedeelt huet, hat de Mann direkt Beamte vun der Bundespolizei geruff, déi och op der Plaz waren. No Informatioune vun der Police war de Mann e Freideg domadder beschäftegt, e Keller vun engem Wunnengsbau eidel ze pompelen, deen duerch d'Héichwaasser iwwerschwemmt gi war. Dobäi huet hien nieft enger héijer Unzuel Munitioun och Übungshandgranaten entdeckt. Den Hausbesëtzer huet de Beamten du fräiwëlleg och nach weider Waffe ginn, nämlech zwee Gewierer, eng Pistoul, e Säbel an e Bajonett. Géint de Mann gëtt elo ermëttelt.