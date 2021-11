Wëssenschaftler hunn a Südafrika eng nei Variant vum Coronavirus entdeckt, deen de Gesondheetsminister vum Land als "grouss Menace" bezeechent.

De Virustyp mam Numm B.1.1.529 géing eng "héich Zuel u Mutatiounen" opweisen, wéi de Virolog Tulio de Oliveira en Donneschdeg op enger Pressekonferenz sot. Südafrika hätt "Grond zur Suerg". Och am Botswana an an Hongkong wier d'Mutatioun scho bei Reesenden entdeckt ginn.

De Gesondheetsminister vu Südafrika huet der Variant B.1.1.529 d'Schold um "exponentiellen" Wuesstem, vun den Neiinfektiounen am Land ginn. Wéi gutt d'Corona-Impfstoffer, déi den Ament um Marché sinn, géint deen neie Virustyp wierken, ass nach net gewosst.

Wëssenschaftler hunn erausfonnt, datt déi nei Variant op d'mannst zéng Mutatioune par Rapport zum urspréngleche Virus opweist. Bei der Delta-Variant, déi den Ament zu Lëtzebuerg am wäitste verbreet ass, waren et dogéint just zwou.

Den Infektiolog Richard Lessells aus Südafrika sot dozou: "Wat eis Suerge mécht, ass, datt dës Variant net just méi séier iwwerdroe kéint ginn, sech also méi effizient ausbreet, mee datt se och Deeler vum Immunsystem an de Schutz, dee mir an eisem Immunsystem hunn, iwwergoe kéint."

D'Weltgesondheetsorganisatioun WHO huet nach keng Aschätzung zu der neier Variant ginn.

Déi nei Variant breet sech a Südafrika, wou just ronn 35 Prozent vun den Awunner komplett geimpft sinn, virun allem bei jonke Leit séier aus. Bannent e puer Woche sinn d'Neiinfektiounen an dem Land vu ronn 100 den Dag op elo méi wéi 1.200 geklommen.