An der Belsch koumen e Freideg de Moien um 8 Auer d'Responsabel aus de Regioune mam Premier De Croo fir eng Drénglechkeetssëtzung zesummen.

Och bei eise belschen Nopere klammen d'Infektiounezuelen a leien nees um Niveau wéi am Ufank vun der Pandemie mat am Ganzen 23.621 bannent engem Dag.

Bei der Drénglechkeetssëtzung goung et an der Haaptsaach ëm d'Fro, wéi een den Drock op d'Spideeler ka reduzéieren. An deem Kader war ee sech eens, dass besonnesch déi Kontakter sollen ënnerbonne ginn, vun deenen de gréisste Risk ausgeet. An hei si virun allem Aktivitéite a Banneraim viséiert.

An dësem Fall ass alt nees den Horeca-Secteur betraff. Fir Caféen a Restaurante gëllt op en Neits e Couvre feu tëscht 23 a 5 Auer. Och soll et net méi erlaabt sinn, zu méi wéi 6 Persounen un engem Dësch ze sëtzen. Diskoe sollen an engem éischte Volet hir Dieren elo mol fir déi nächst 2 Wochen zoumaachen, dat heescht bis de 15. Dezember. Dat gëllt scho vun e Samschdeg un.

Privat Feiere bei engem doheem sinn net méi erlaabt. Eng Exceptioun sinn Hochzäiten oder Begriefnesser, déi bannen zu 50 Persoune méiglech sinn a baussen zu 100. Hei gëllt de sougenannten "Covid Safe Ticket" (CST), dat heescht geimpft, getest oder nees gesond. Op enger Hochzäitsfeier danzen, bleift ënnert der Konditioun vun der Maskeflicht méiglech.

Bei de sportlechen Aktivitéite kënnt et dann och nees zu Changementer. Sämtlech schoulesch Aktivitéite bausse ginn ausgesat. Erlaabt bleift de Sport op privatem oder professionellem Niveau. Hei kënnt awer dobäi, dass Competitioune bannenan ouni Public sinn. Elteren dierfen hir Kanner awer begleeden.

Wat de Jugendberäich ugeet, hei solle sämtlech Aktivitéite bestoe bleiwen, allerdéngs ginn e Méindeg speziell Sécherheetsmoossnamen matgedeelt.

D'Schoule sollen opbleiwen, ma et kënnt nees zu signifikanten Ännerungen, zum Beispill eng generell Maskeflicht. Da soll d'Belëftung vun de Klassesäll garantéiert sinn fir eng besser Loftqualitéit. En direkte Kontakt tëscht verschidde Klassen ass absolut z'evitéieren. Besteet e Risikokontakt, soll den Tracing a PCR-Tester gräifen.

Den Teletravail gëtt nees en place gesat. En Employée dierf nëmmen nach een Dag an der Woch op seng Aarbechtsplaz, dat bis den 19. Dezember. Vum 20. Dezember u sinn 2 Deeg d'Woch erlaabt.

Wat Concerten ugeet, och déi bleiwen erlaabt, allerdéngs net méi am Stoen. Da gëllt och hei nees eng allgemeng Maskeflicht, souwéi den CST-System. Bei engem Concert baussen, muss den Organisateur sécher stellen, dass d'Distanzreegele kënnen agehale ginn.

Déi belsch Regierung huet sech de 15. Dezember nach emol Rendez-vous ginn.

Am Virfeld vun dëser Sëtzung hat sech den De Croo scho mam hollännesche Premier Rutte an dem Lëtzebuerger Regierungschef Bettel iwwert déi sanitär Situatioun beroden.

Den hollännesche Premier Rutte huet fir e Freideg den Owend eng Pressekonferenz ugesat. Holland huet den Ament méi wéi 22.000 Neiinfektiounen den Dag an dat mat engem hallwe Lockdown. Wéinst den aktuellen Corona-Mesurë koum et jo och schonn leschte Weekend zu brutale Manifestatiounen.