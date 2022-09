D’Lutte géint déi Infektiounskrankheete soll massiv viru gedriwwe ginn.

Op enger Donateurskonferenz um Bord vun der UNO-Vollversammlung hunn nieft der EU, och d’USA, Kanada, Japan, Frankräich an Däitschland verbindlech Engagementer getraff, weider massiv Gelder an e Fong ze pompelen, mat deem d’Lutte géint déi Infektiounskrankheete soll massiv viru gedriwwe ginn.

Eleng d’USA steiere 6 Milliarden Dollar bäi.

Virun 20 Joer war dee globale Fong op Initiativ vum G8 an dem deemolegen UNO-Generalsekretär Koffi Annan an d’Liewe geruff ginn. All 3 Joer gëtt e refinanzéiert.