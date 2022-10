No enger liichter Besserung am Ufank vun der Pandemie huet sech déi psychesch Gesondheet bei spéidere Welle verschlechtert, an allen Alterskategorien.

Dorop deiten éischt Resultater vun enger Etüd vum Robert-Koch-Institut hin, déi en Dënschdeg zu Berlin verëffentlecht goufen. D'Fuerscher hunn dofir all Mount fir d'éischt emol 1.000 Leit befrot, zanter dësem Joer sinn et der 3.000 all Mount.

Depressiv Symptomer wéi Interessensverloscht an Niddergeschloenheet gi bei eisen däitschen Noperen deemno am Fréijoer an am Summer 2020 am Verglach mam Zäitraum dat Joer virdrun zeréck. Tëscht Mäerz a September 2019 wieren 11 Prozent vun der Bevëlkerung iwwert dem Schwellewäert belaascht gewiescht, tëscht Mäerz a September 2020 nëmmen 9 Prozent, sou den RKI.

Am gläichen Zäitraum 2021 wier den Undeel dunn awer op 13 Prozent geklommen an tëscht Mäerz a Juni dëst Joer souguer op 17 Prozent. Dës Entwécklung zitt sech duerch sämtlech Geschlechter souwéi Bildungs- an Altersgruppen. Besonnesch betraff si Fraen, jonk Erwuessener an eeler Mënschen iwwer 65 Joer.

Och datt vill Mënschen Angschtsymptomer entwéckelt hunn, deit op eng Verschlechterung vun der psychescher Gesondheet hin. Sou hätten tëscht Mäerz a September 2021 nëmmen nach 7 Prozent vun de Befroten eng opfälleg Belaaschtung duerch Angscht uginn, tëscht Mäerz a Juni 2022 wieren et do schonn nees 11 Prozent gewiescht. Gläichzäiteg wier den Undeel vun deenen erofgaangen, déi hir psychesch Gesondheet als immens gutt oder aus gutt aschätzen - vu 44 op 40 Prozent.

D'Entwécklung géif vun de Politiker, der Gesondheetsversuergung an och der -fërderung verlaangen, méi opzepassen, sou den RKI, d'Situatioun weiderhin am A ze behalen. "Duerch d'RKI-Datë loosse sech Trends fréizäiteg erkennen an en Handlungsbedarf fir Fuerschung, Praxis a Politik identifizéieren", sot den RKI-President Lothar Wieler.

Et handelt sech bei der Etüd ëm e sougenannte Preprint, deen nach net vun onofhängegen Experte bewäert gouf. Den RKI weist dann och drop hin, dass den Ukrain-Krich, d'Klimakris an déi saisonal Schwankungen e weideren Afloss hunn op déi kollektiv psychesch Gesondheet vun de Mënschen.