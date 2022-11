D'Weltgesondheetsorganisatioun huet e Freideg hiren éischte globale Rapport iwwer oral Gesondheet presentéiert.

Wéi aus dësem ervirgeet si 45 % vun der Weltpopulatioun, also 3,5 Milliarde Mënschen, vu Krankheeten am Mond betraff. Dräi Véierels dovunner liewen a Schwellen- oder Entwécklungslänner. Zu dëse Krankheeten zielen ënner anerem Karies an Entzündunge vum Zännfleesch awer och Mondkriibs.

D'Zuel vun de Leit, déi vun esou Krankheete betraff sinn, ass bannent de leschten 30 Joer ëm eng Milliard geklommen. Dat wier der WHO no en Zeechen dofir, dass vill Leit keen Accès zu Preventioun a wierksamen Traitementer hätten.